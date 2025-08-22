El programa de entretenimientos que entrega premios en efectivo muestra cada noche conmovedoras historias de vida de los participantes y los sueños que buscan cumplir en caso llevarse el premio mayor de $20 millones.

Durante la emisión del jueves, Federico Canal, contó que a los 19 años perdió una pierna tras sufrir un accidente en moto. Su historia también ya difundió en este portal cuando participó en la serie de Netflix “División Palermo”.

Lejos de dejarse vencer por la adversidad, reveló que si llegara a ganar el premio mayor lo destinaría a abrir un gimnasio de calistenia en Pergamino, la disciplina en la que hoy se desempeña como profesor y que le permitió reconstruir su vida desde un lugar de fortaleza.

A medida que avanzaba en el juego y abría distintos maletines, Maratea le consultó a Federico si volvería a vivir aquel episodio que marcó un antes y un después en su vida. Fue entonces cuando el joven sorprendió con una respuesta cargada de madurez y de resiliencia. “Sí, puede sonar un poco raro, pero a partir de la pérdida que tuve soy el pibe que soy hoy, no hubiera llegado a donde llegué hoy, creo que no hubiera tenido el corazón que tengo hoy en día”, expresó con sinceridad.

Asimismo, agregó: “Todo lo que nos pasa en la vida es para aprender, hay mucha gente que le pasa algo y se tira abajo, y no se pregunta el porqué ni nada, quizás me pasó esto para ser la persona que soy hoy”.

“Y creo que todos tienen sus batallas internas; lo mío fue un “mal invisible”, pero hay mucha gente que también pelea sola. Y nada, tienen todo mi apoyo, si me quieren hablar o algo… porque a veces uno necesita descargar en algún lado. Yo recomiendo mucho las barras (el entrenamiento), porque liberan ansiedad y son una forma de amor propio: el ejercicio es para uno mismo, no se compra. Eso también me ayudó”, expresó.

También reveló que tenía adicciones de las cuales pudo recuperarse. “Muchas veces pasa que algo malo nos lleva a conocer una versión mejor de nosotros mismos. Cuando caés en el pozo tenés dos opciones: victimizarte de por vida, o empezar a gatear, arrastrarte como sea, para salir adelante”, finalizó.