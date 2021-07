UN CASO EN 10 MILLONES

Un vecino del municipio bonaerense de San Pedro donará médula ósea a una niña de Australia que necesita un trasplante para sobrevivir. El martes el Incucai le practicó estudios clínicos en el Hospital Alemán en Capital Federal cuyos resultados fueron satisfactorios para avanzar en el procedimiento.

El vecino es 95 % compatible con la pequeña de 8 años y pidió no revelar su identidad hasta tanto se concrete la operación de la chica australiana. Contó que en 2016 había ido al Centro de Comercio de San Pedro a dar sangre para una campaña del Hospital Garrahan y terminó anotándose en la lista de donantes de médula ósea.

"Me llamaron a principios de año, me hicieron análisis de sangre, los enviaron a analizar a Estados Unidos y salió compatible con una nena de Australia. Cuando me contaron que eran 1 en 10 millones compatibles, fue doblemente emocionante", dijo en declaraciones exclusivas a LaNoticia1.com.

"SI TODOS TOMÁRAMOS CONCIENCIA, ESTARÍAMOS SALVANDO VIDAS"

El hombre de 44 años sostuvo que "es lindo saber estoy salvando una vida". Y en diálogo con este medio, reflexionó: "Si tomáramos todos un poco de conciencia, estas salvando una vida. Para mí es importante, yo tengo hijos de 8 y 12 años y es solucionarle la vida a la criatura y a la familia".

Por protocolo, este vecino desconoce quién es la persona que recibirá médula ósea suya. "La familia de la nena sabe quien soy yo, pero yo no. Yo después de la operación voy a saber cómo está ella pero nunca su identidad. Cada mes y medio me informarán cómo está la nena tras recibir la médula mía".

La donación se concretará el próximo 10 de agosto en Capital Federal y es similar a transfusión de sangre, explicó el sampedrino que continúa con su vida sin limitaciones ni tampoco las tendrá después de la intervención. "Es algo simple y muy importante", concluyó el sampedrino ante nuestros micrófonos.

CÓMO INSCRIBIRSE COMO DONDANTE VOLUNTARIO DE MÉDULA ÓSEA

Quienes quieran inscribirse como donantes voluntarios de células progenitoras hematopoyéticas (CPH), conocidas como células de la médula ósea deben gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos y no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas.

Para el trámite deben concurrir a los centros de donantes con Documento Nacional de Identidad, Cédula de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte. Durante el procedimiento, donde se recibe asesoramiento, se debe completar la ficha de inscripción y firmar el consentimiento.

La inscripción en el Registro es un acto voluntario, por lo tanto todo donante de CPH puede cambiar su decisión cuando lo desee, comunicándose con el Registro para su remoción. Quienes se inscriben como donantes voluntarios pueden corroborar su ingreso en la base de datos del portal Mi Argentina.