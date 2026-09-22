Un empleado municipal del distrito bonaerense de San Pedro, con casi 21 años de antigüedad, quedó en situación de calle junto a su pareja y su pequeño hijo tras ser desalojado por no poder solventar el pago del alquiler del lugar donde vivían.

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El hombre, identificado como Marcos Romero, de 41 años, trabajador de planta permanente de Parques y Jardines, llegó junto a su familia al Municipio con la esperanza de ser atendido por el intendente Cecilio Salazar.

"Tengo 20 años de antigüedad acá en la municipalidad, pero el sueldo es muy precario", relató ante la consulta de LANOTICIA1.COM. Romero explicó que el sueldo no le alcanza y que también empezó a hacer “changas” fuera de su horario laboral.

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También contó que una parte es retenida para la cuota alimentaria de un hijo con una pareja anterior y que para comprar mercadería utiliza los vales sindicales, por lo que también le retienen un porcentaje por ese concepto. Es así que apenas logra percibir de bolsillo unos 200.000 pesos, suma insuficiente para afrontar los 350.000 pesos que abonaba de alquiler más los servicios.

Romero recurrió a la Secretaría de Desarrollo Humano, donde le dijeron que como tiene “trabajo en blanco” no podía acceder a los programas disponibles. “No me pueden ayudar porque no soy indigente”, explicó.

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Hasta el momento, señaló, la única propuesta que recibió fue la derivación de su pareja y su hijo a una guardería durante el día. “De día no hay problemas, podemos estar al sol en una plaza, el tema es de noche”, advirtió. Romero explicó que necesitan un lugar donde pasar la noche “por 15, 20 días” hasta tanto pueda cobrar sus haberes y las horas extras que podrían asignarle como para que reúna algún dinero más.

La semana pasada, con ayuda del dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz “Mono” Acosta, y del trabajador del CIC Gustavo Máes, pudo pasar dos noches en una pensión.

En el refugio municipal para personas en situación de calle creado por ordenanza y que funciona en la sede del CIC le dijeron que “está ocupado”, por lo que no hay espacio para ellos, por el momento.

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Quienes puedan brindar asistencia o alternativas de alojamiento para la familia pueden comunicarse de manera directa al teléfono 3329 64 3097.