Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

Usuarios comparten en redes sociales la imagen de un corte en una cabeza y aseguran que, en un arranque de ira, Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, habría lanzado un vaso de vidrio a un camarógrafo luego de la entrevista del 5 de noviembre en LN +.

Sin embargo, la foto del corte circula en internet desde, al menos, 2020, asociada a una agresión policial en Santiago del Estero.

Desde La Nación confirmaron a Reverso que el hecho nunca ocurrió.





Por Martín Raschinsky, para Reverso



“Trabajo de cámara en LN+ y lamentablemente tengo que confirmar esto. Yo pensaba votar a Massa, pero hoy me decepcionó. El tipo revoleó un vaso de vidrio y me rompió la cabeza. Yo no hice absolutamente nada. Me están haciendo curaciones”, dice un usuario en X, que adjunta como prueba la imagen de un corte en su cabeza y sugiere que la herida fue provocada por el candidato presidencial Sergio Massa (Unión por la Patria).

Otros usuarios comparten la captura de pantalla de esa publicación en Facebook y TikTok . El contenido también fue enviado al número de WhatsApp de Reverso para ser verificado.

Captura de pantalla de una entrada en X, hecha el 7 de noviembre de 2023

El 5 de noviembre, Sergio Massa ofreció una entrevista al periodista Luis Majul, en LN+. El intercambio repercutió rápidamente en medios ( acá y acá ) y redes sociales ( acá y acá ), especialmente por un tramo en el que el candidato reclama sobre la actitud del conductor: “No me haga así, porque sí. Si me hace así con la cabecita, si lo que quiere es ponerme nervioso no lo va a lograr porque tengo una paz. Le pido que sea respetuoso”.

Horas después, las versiones de un arranque de ira por parte del ministro alcanzaron las redes sociales (ver acá , acá y acá ).

Sin embargo, la imagen viralizada no tiene relación con esa entrevista ni con Sergio Massa.

Una búsqueda inversa con Google Lens arrojó como resultado una entrada en X del medio Última Hora Diario, de la provincia de Santiago del Estero, del 28 de abril de 2020 sobre un presunto caso de abuso policial en la localidad de Monte Quemado.

Una nueva búsqueda dio con la imagen publicada en un blog con fecha del 27 de abril de 2020. Se trata de la publicación más antigua que se pudo encontrar de la fotografía.



AFP Factual —medio que junto a Chequeado coordina la alianza Reverso— contactó a Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales del diario La Nación, quien explicó que no se registró la agresión narrada en las publicaciones. “El reportaje tuvo la tensión natural de preguntas y respuestas entre el periodista y el entrevistado”, pero “es obvio que eso no sucedió”, aseguró. Además, sostuvo que si hubiera ocurrido “lo hubiéramos contado nosotros mismos”.





Esta nota es parte de Reverso , el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com,

por WhatsApp y /ReversoAr en todas las redes.

Autor: Martín Raschinsky

Editor 1: Ana Prieto

Editor 2: Lucía Gardel