El capataz de la delegación municipal de Saavedra, Daniel Del Río, entró en un estado de furia total se despachó en las redes con quienes lo criticaron ya que al ser un empleado municipal, logró comprar una camioneta 0km valuada en 9 millones de pesos.

La novedad fue publicada por el medio local Ciudad Noticias, donde recordaron que el funcionario está involucrado en varias denuncias de acoso y una causa en la que se investiga el robo de 200 litros de combustible a una maquina de campo perteneciente al municipio.

"El robo al corralón es moneda corriente pero nadie hace nada. Mientras tanto, estos son los lujos que se dan algunos con dinero del pueblo", denuncia el artículo publicado por ese medio, donde se publicó la foto de la camioneta marca Toyota adquirida por Del Río.

La nota periodística desató decenas de opiniones en las redes sociales. "Donde quedó eso que lo que ganan los municipales no les alcanzan para comer"; "Lo peor de todo es que nunca lo vimos trabajar"; fueron algunos de los comentarios que se vieron en Facebook.

Esto desató la ira de Del Río, quien de manera violenta, a través de sus redes sociales respondió: "Para la gente q me aprecia les digo gracias. Y para los q no me aprecian les cuento que no uso calzoncillo por si quieren pasar a chuparla, esto aplica a envidiosos, fracasados y putas".

Según publicó CiudadNoticias, Del Río cuenta con varias acusaciones en distintos gobiernos municipales por la sustracción de combustible. No solo para uso personal sino también para la venta. Además cuenta en su haber con sospechas de realizar caza furtiva (cuatrerismo).