Un masivo Congreso Provincial de Delegados y Delegadas de la CICOP resolvió aceptar por mayoría la propuesta paritaria del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para los profesionales y técnicos de la salud pública comprendidos en la Ley de Carrera Hospitalaria 10.471, que implica un aumento total del 4,5% de bolsillo, a cobrarse en febrero con los haberes de enero.

El acuerdo incluye un incremento retroactivo del 1% correspondiente a diciembre, un 2% adicional para enero y el impacto proporcional del aguinaldo, alcanzando al personal de planta, residentes y becarios. Además, se estableció la reapertura de las negociaciones durante la primera semana de febrero, junto con la conformación de mesas técnicaspara avanzar en mejoras estructurales del sector.

El presidente del gremio, Pablo Maciel, explicó que el acuerdo permitirá sostener el diálogo en un contexto complejo y afirmó: “Valoramos que la propuesta sea superior a la anterior y que se sostenga el diálogo en un contexto financiero extremadamente difícil y de permanente asfixia económica a nuestra provincia”.

El presidente de Cicop, Pablo Maciel

En términos salariales, un profesional ingresante con 36 horas, guardia mínima y Bonificación por Trayectoria Formativa percibirá $1.492.934 en febrero, mientras que quienes cuenten con 48 horas, dedicación exclusiva y la misma bonificación cobrarán $2.126.257 de bolsillo. En tanto, un residente de primer año con guardias en zonas de baja cobertura recibirá $1.502.259.

Maciel remarcó que el objetivo del gremio es avanzar en una recomposición más profunda: “Es imperioso lograr durante el 2026 aumentos que se ubiquen por encima de la inflación y el desarrollo de mesas técnicas para avanzar en mejoras estructurales que jerarquicen la tarea profesional de la salud pública bonaerense”, sostuvo.

Durante el Congreso también se resolvió designar a la Junta Electoral Central para las elecciones del sindicato, que se realizarán los días 22, 23 y 24 de abril de 2026.

Por último, el cuerpo de congresales decidió adherir y convocar a un plan de lucha nacional contra la reforma laboral, que incluirá un paro nacional con movilización el día en que el proyecto sea tratado en el Congreso, además de jornadas de difusión y protestas en distintos puntos del país.