José Jorgal, un jubilado bonaerense que necesita operarse de la vesícula, lleva dos semanas internado en la Clínica De La Esperanza, en la Ciudad de Buenos Aires, a la espera de una autorización de PAMI. Su familia denuncia la demora burocrática y los costos que deben afrontar para acompañarlo mientras su estado de salud se agrava.

José fue derivado a más de 170 kilómetros, desde el Hospital Municipal de San Pedro hasta la clínica en Capital Federal, para someterse a una cirugía por cálculos en la vesícula. Sin embargo, pese a que su operación es de urgencia, sigue sin una fecha confirmada porque la obra social aún no aprueba la intervención. “Voy y vengo de PAMI desde hace dos semanas y me dicen que tienen que esperar la autorización desde Chivilcoy. Incluso me dieron el número a mí para que llame”, contó Dora, su esposa, en diálogo con LANOTICIA1.COM.

Mientras tanto, José sigue internado, con fuertes dolores y medicado con calmantes. Su familia está preocupada no solo por su salud, sino también por los gastos que implica el traslado hasta Buenos Aires. “Tenemos que tomarnos el tren, los subtes o los colectivos. Es un montón. Él ahora está con mi hijo”, explicó Dora, visiblemente angustiada.

El caso de José no es único. Muchos jubilados y afiliados de PAMI en el interior bonaerense deben trasladarse cientos de kilómetros para recibir atención médica en hospitales y clínicas de Capital Federal. La burocracia y las demoras en las autorizaciones agravan la situación, obligando a las familias a asumir costos elevados y vivir con la incertidumbre de no saber cuándo sus seres queridos podrán ser atendidos.

“Está muy dolorido y lo tienen con calmantes, pero necesita operarse urgente”, remarcó Dora. La familia sigue esperando respuestas de PAMI mientras José continúa internado, sin certezas sobre cuándo podrá recibir la atención que necesita.