La iniciativa del diputado por La Matanza, Facundo Tignanelli, busca garantizar que las instituciones de la Provincia tengan acceso a los servicios públicos aun en caso de mora o con aviso de corte.

Los beneficiados son:

Asociaciones civiles sin fines de lucro

Municipios y dependencias municipales

Establecimientos sanitarios y educativos de gestión pública provincial y municipal

El documento prohíbe el corte de los servicios básicos esenciales (luz, gas, agua y servicios cloacales) en los mencionados arriba.

Según indica el proyecto, el objetivo no es eximir del pago a las entidades, sino todo lo contrario. Con la norma, las empresas prestatarias estarán obligadas a establecer planes de pago para saldar las deudas. Al mismo tiempo, se prevé una serie de sanciones para las prestadoras incumplidoras.

Cuando obtuvo media sanción en diciembre de 2024, en su intervención Tignanelli expresó que “es un proyecto de profundo sentido de justicia social”. “Pone igualdad entre los prestadores del servicio administrados por el privado y los que administra el sector público”, indicó. Además, planteó que “va a facilitar que lleven adelante las actividades de un montón de instituciones en la provincia de Buenos Aires”.

“A toda esta serie de personas jurídicas se les está haciendo muy difícil pagar la tarifa producto del aumento desmedido y el criterio de libre competencia de mercado”, explicó. En ese sentido, enfatizó que “la interrupción de los servicios básicos para estos entes puede tener un impacto económico negativo significativo en la comunidad”. “Van desde la pérdida de ingresos para empresas locales hasta la disminución del turismo y la inversión”, resaltó.

“Las consecuencias pueden ser duraderas y perjudiciales para el desarrollo económico local, así como el desmedro de la seguridad pública”, concluyó.