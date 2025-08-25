El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al escándalo de los audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y la circulación de supuestas coimas que involucrarían a Karina Milei. “Estos audios no tienen muchos antecedentes, es obsceno. Si el audio es verdad, si se prueba su pertenencia, cosa que parece convalidada porque lo echaron a este hombre, ¿por qué lo echaron si es falso?”, sostuvo

"Lo que describe es tremendo, un escándalo de una magnitud que yo no recuerdo con tanta precisión, con tanta cercanía, un tipo que no se puede negar su vínculo directo con el presidente Milei. Creo que es el que más veces fue a la Casa Rosada y a Olivos. Es carne y uña", indicó Kicillof en una nota con Radio 10.

En este sentido, Kicillof comparó esta situación de las presuntas coimas en la ANDIS con la estafa de la criptomoneda $LIBRA: "No sé cómo se continúa después de algo tan escabroso. Yo seguí bastante de cerca la cuestión de la criptoestafa, sé cómo es la operatoria, la estudié bastante. Y yo el 14 de febrero pesqué ese tuit de Milei, estaba despierto y me caí de la cama, más o menos. Estaba promocionando una cuestión vinculada con la especulación, una moneda trucha como si fuera algo en beneficio de la industria", recordó.

El gobernador peronista pidió "una investigación seria" y que la justicia actúe con celeridad. "Si esto fuera trucho no lo hubieran echado", expresó.

Además, aprovechó para hacer campaña de cara a las elecciones legislativas tanto de la Provincia como a nivel nacional: "Me imagino también que los que depositaron la confianza en Milei con el voto, ya les pasó que lo votaron y les cayó la motosierra encima, que se suponía que venía con un grupo nuevo y ahora ven que el gobierno de Milei está lleno de macrismo y de sectores del poder económico. Esto de que eran nuevos, es otro fraude, otra estafa".

