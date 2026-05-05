Una mujer de 24 años fue detenida en La Plata luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que se ve a su bebé manipulando un revólver mientras ella lo incita. El caso generó fuerte repercusión y derivó en una causa judicial que avanzó con un operativo en la vivienda donde ocurrió el hecho.

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Según se observa en las imágenes, el niño estaba sentado en una sillita cuando su madre le pregunta qué tenía escondido. El bebé saca un arma de fuego de debajo de la bandeja y la vuelve a guardar, en medio de comentarios de la mujer. “¿Qué es eso, es para los giles?”, se la escucha decir, mientras celebra la situación.

🚨 LA PLATA: filmó a su bebé con un arma y terminó detenida



Un video viral mostró a un menor manipulando un arma mientras su mama: “Es para los giles?”. Tras un allanamiento detuvieron a tres personas y secuestraron drogas, municiones y un arma.



Interviene la Justicia y Niñez. pic.twitter.com/Nu6dtZLTAG — INFORBANO (@Inforbanodiario) May 4, 2026

Tras la difusión del video, la Justicia inició una investigación de oficio que derivó en un allanamiento en una casa de la zona de calle 116 entre 515 y 516. Allí, de acuerdo a lo que publicó Clarín, fue detenida Brisa Ariana Rodríguez, apodada “La Tumba”, señalada como la madre del menor.

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Durante el procedimiento también fueron arrestadas otras dos personas: María del Valle Godoy (39) y Nahuel Gabriel Melgarejo (35).

Fuentes del caso indicaron que en el lugar se secuestró un revólver sin marca ni numeración con tres municiones, una réplica de arma, una bala calibre 32, casi 300 gramos de marihuana y varios envoltorios con cocaína.

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A partir de estos hallazgos, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de drogas. Además, intervino el área de niñez local, que evaluará la situación del menor. La causa quedó en manos de las fiscalías UFI N°17 y N°18 del Departamento Judicial La Plata.