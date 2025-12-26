En medio de un contexto económico complejo en la provincia de Buenos Aires, un gesto solidario nacido en Trenque Lauquen logró conmover a toda la comunidad. Gonzalo Bravo, recolector de residuos, decidió destinar la totalidad de su aguinaldo a una pollada solidaria que permitió que alrededor de 200 familias pudieran tener una cena digna en Navidad.

La iniciativa arrancó de manera simple, casi silenciosa. Gonzalo compró cinco cajones de pollos con su propio dinero y, a partir de allí, la ayuda comenzó a multiplicarse. Vecinos y vecinas se sumaron con donaciones de alimentos, leña y colaboración logística, lo que permitió ampliar el alcance de la acción solidaria.

“Compré cinco cajones de pollos y me donaron tres más, desde ahí arrancó toda esta movida”, contó Gonzalo en diálogo con FM Ilusiones, medio local de Trenque Lauquen. La cocción se realizó en las instalaciones del Club Social y Deportivo Monumental, que cedió el espacio para llevar adelante la jornada.

El objetivo fue claro desde el primer momento: que nadie pase hambre en Navidad. Por eso, además del reparto en puntos establecidos, también se organizó la entrega a domicilio para personas que no podían acercarse por sus propios medios. Amigos “motoqueros” colaboraron en la distribución hacia distintos barrios de la ciudad.

“Esto salió de mí. Lo único que pedí fueron donaciones de comida y leña. Agradezco a todos los que se sumaron”, expresó. Y agregó una frase que resume el espíritu de la iniciativa: “La plata va y viene. Mi objetivo es que todos puedan disfrutar de estas fiestas”.

La historia de Gonzalo Bravo se suma a otras expresiones de solidaridad comunitaria que se repiten en distintos puntos del territorio bonaerense y que muestran cómo, frente a la crisis, la respuesta muchas veces nace desde abajo, desde vecinos comunes que deciden no mirar para otro lado.