En medio de la sesión por la reforma de la Ley de Glaciares, el diputado nacional Juan Marino presentó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y lo acusó de involucrar al país en un conflicto bélico sin autorización del Congreso.

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El legislador apuntó directamente contra el mandatario por su alineamiento con Estados Unidos e Israel y advirtió sobre las consecuencias institucionales de esa postura. “Están llevando adelante un acto inconstitucional e ilegal”, sostuvo.

Durante su intervención, Marino cuestionó que el Poder Ejecutivo haya expresado disposición a brindar apoyo militar sin pasar por el Parlamento. “¿Por qué no someten estas decisiones a una deliberación en este Congreso?”, planteó.

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En ese sentido, remarcó que la Constitución establece que es el Congreso quien debe autorizar cualquier participación en conflictos internacionales. “Es una facultad exclusiva de este cuerpo”, enfatizó.

El diputado también alertó sobre el contexto global y criticó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, a quien acusó de amenazar con un “genocidio”. Además, cuestionó la escalada bélica en Medio Oriente y sus posibles repercusiones.

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El oriundo de General Madariaga destacó que un amplio grupo de legisladores impulsó iniciativas para fijar una postura institucional. Señaló que 121 diputados de distintos bloques apoyaron proyectos para que la Argentina se declare neutral y rechace cualquier participación en el conflicto.

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“Lo que está en juego es si vamos a hacer valer la Constitución”, afirmó, y llamó a avanzar con una sesión especial para formalizar esa posición.

Sobre el cierre, insistió en la necesidad de preservar a la Argentina como “zona de paz” y evitar cualquier involucramiento en conflictos internacionales.

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La intervención se dio en el marco de una jornada legislativa atravesada por múltiples debates y cruces políticos. Finalmente, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada por 137 votos afirmativos, 113 negativos y 3 abstenciones.