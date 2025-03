Por Ramiro Pablo Gómez

Fabián Lattanzio es el presidente de la Regional LA PLATA de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Además, tiene su propia agencia de viajes y le contó a LANOTICIA1.COM cómo está el sector actualmente.

Qué evaluación haces de la temporada de verano para las agencias de viajes

La temporada siempre depende mucho del perfil de la agencia. En nuestro caso que somos una agencia minorista de Ciudad de La Plata, es una ciudad que no tiene receptivo, por lo cual no hacemos receptivo, y en cuanto al turismo nacional e internacional hoy por hoy estamos con muchísimo trabajo, te diría con un 50% más que el año pasado. Fundamentalmente viajes a Estados Unidos, Caribe y Europa en menor. Ahora ya está empezando la temporada europea y automáticamente se cae Brasil, pero en realidad tenemos un 50% de trabajo más que el año pasado a la misma altura.

El año pasado no fue una buena temporada

No fue una buena temporada porque todavía estábamos con el cambio de gobierno, la gente estaba por asustada con el tema de los precios de los servicios. Se hablaba de un aumento bastante fuerte de luz, de gas. Lo que nos pasaba antes es que por ahí trabajando menos y económicamente ganabas más plata porque hoy por hoy, los costos se dolarizaron.

Las cifras marcan que la temporada de turismo nacional no fue tan buena aunque sí levantó la venta al exterior por ejemplo Brasil

En enero fui a Bariloche, había por lo menos un 80% de ocupación. Lo que observé como turista es que lo que han aumentado es la cantidad de noches de pernoctes, o sea, tiene más pernoctes que el promedio de la Costa Atlántica que se está dando un turismo de fin de semana y aparte me parece que el nivel del gasto era superior, o sea, veías un turismo gastador en la Patagonia en general, con precios que no son baratos.

Se hablaba de Brasil como un mundo de turistas, pero en realidad fue el sur de Brasil y fue mucho vía terrestre.

Nosotros nos reímos acá porque una pasajera que nos compró un paquete de Búzios hace mucho tiempo y al tiempo nos llamó y nos preguntó, ¿el paquete baja no?, o sea, lo que la gente tampoco entendió es que los precios del turismo en general son los mismos y lo que ha cambiado es la realidad cambiaria. Vivir en Brasil y comer es más barato que antes, pero los precios son los mismos porque en Brasil los hoteles, en general, son de cadenas internacionales y el tope de gama de Brasil en enero y febrero es tan caro como el Caribe. Después tenés como vos decís la gran afluencia de argentinos que fueron en auto como pasaba en los años 80 al sur de Brasil.

Ahora, se suele decir que terminó la temporada alta pero en realidad en las agencias de viajes ya la temporada alta y baja están como medio difusas.

Ya las temporadas no existen más, te lo afirmo que no existen más porque a veces la diferencia es tanta que la gente dice, bueno me pido una licencia sin goce. Eso pasa mucho con los docentes o en un viaje de familia por ahí se ahorran mil o dos mil dólares y les conviene faltar al trabajo.

Otra cuestión que sucede es que de vez en cuando se decreta la muerte de la agencia de viajes cuando aparecen plataformas como Despegar, Booking, o el pasajero contrata directamente con el hotel ¿qué pensas de esto?

Hace exactamente 40 años que estoy en el sector y ya hace 10 años que estamos viendo la erupción de todas estas plataformas. También podría asegurar mi vehículo online pero sin embargo tengo un productor de seguro porque sé que cuando me roban la rueda llamo a alguien. Podría también medicarme por Youtube, pero voy al médico. En definitiva, la agencia de viajes tradicional lógicamente tiene nuevos desafíos y los desafíos nuestros también son tecnológicos. No está más el tema bueno, déjame ver, mando un mail a ver cuánto vale el hotel. Vos tenés que tener todas las plataformas online para decirle al pasajero. Entonces hay un montón de actores nuevos pero el desafío nuestro es, y por eso estamos trabajando mucho en la capacitación, y por eso defendemos mucho lo que es el INCATUR para que las agencias de viajes tengan las herramientas para poder agiornarse con toda esta tecnología que nos traen las empresas.

Las plataformas no venden más barato, en algunos casos venden más caro, cuando es en el caso de las plataformas extranjeras. A veces no ven que tienen que pagar un 30% de percepción, cuando lo pagan, ahí se dan cuenta y ya tiraron la plata. Te estaba contando por privado, que han cambiado un vuelo de día, una reprogramación, y cuando es a través de una plataforma es muy difícil arreglar eso entonces el consumidor, y sobre todo después de la pandemia, ha vuelto mucho a la agencia de viajes. O pasajeros varados en aeropuertos porque compran online y no saben las restricciones del viaje, o quieren cambiar de habitación, etc.

La función del agente de viajes sigue siendo bastante importante, no es imprescindible, pero sí es muy importante. Además, es un mito que la agencia de viajes es más cara.

Está la confusión de que el pasajero piensa que el agente de viajes le cobra encima aunque en realidad, la comisión se la paga el mayorista, o el hotel o el aéreo.

Por el volumen de venta que tenemos. Mientras más volumen de venta, más comisión. Nosotros no cobramos la tarifa rack de hotel y le cobramos un 10% más. Intentamos que el hotel nos dé un 20% de comisión y ese 20% lo repartimos entre el pasajero y nosotros, o sea no es que va a pagar más caro, eso es mentira.

El gobierno nacional desreguló el sector de agencias de viajes y ahora el número de legajo, que es lo que identifica la legalidad de la agencias de viajes, no es un requisito. ¿En qué situación están las agencias de viajes? ¿Qué pasa con el tema de los fraudes?

No existe más el legajo desde el año pasado pero nosotros, a través de la Federación recreamos un registro que es privado, que es el registro nacional de agencias de viajes, en el cual las agencias que tenían legajo figuran en ese registro. Lógicamente se pueden dar de baja si lo quisieran pero nosotros para las agencias de viajes nuevas que quieran participar en el registro, pedimos prácticamente lo mismo que pedía el Ministerio antes es decir, un personal técnico responsable, registrar la marca y demás. Así que no ha habido ningún problema en cuanto a la cantidad de ventas porque en realidad, antes estaba regulado pero había poco control, así que más o menos era lo mismo.

¿Y los que pueden vender turismo sin estar registrados?

Es que antes también lo hacían antes. Lo hacían los freelance con agencias y en algunos casos también había agencias que estaban registradas que hicieron un desastre.