La primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados bonaerense fue escenario del debate sobre el proyecto oficial para reducir tarifas energéticas que ya tiene media sanción en el Congreso Nacional.

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Fuera del orden del día, varios legisladores hicieron conocer su rechazo al proyecto del Ejecutivo nacional. El legislador de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, de Bahía Blanca, uno de los distritos que se verá afectado por la quita de este subsidio.

En cambio, los reclamos fueron expresados por legisladores de todos los espacios, como Unión por la Patria, Coalición Cívica; UCR; y el Frente de Izquierda.

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“Primero los datos”, aclaró Liberman en el inicio de su exposición, el único que tomó la voz para defender el proyecto. “El subsidio es un método compensatorio, no es algo que viene y que llueve y que todos hacemos una lucha para reclamarlo y el que no lo recibe es injustamente discriminado”, señaló.

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Y continuó: “Cuando uno establece ese mecanismo compensatorio tiene que fijar criterios. Eso es lo que se discute. La ley original tenía criterios geográficos, había modelos climáticos, se miraba las curvas de clima, se miraba cuál eran los determinantes y en función de eso se fijó un criterio”.

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En ese sentido, Liberman recordó que “en la ampliación de la ley en el 2021 lo que se hizo fue determinar, bueno, ahí también hace frío, no hubo un criterio compatible con el anterior”. “Se tomó algún dato, alguna referencia de algún ente, pero no se hicieron estudios similares a los anteriores. La realidad es que esto funcionó mal”, sentenció.

“Con el modelo actual en la zona ampliada, el 80% del subsidio se lo apropia entre el 10 y el 15% de la población con más altos ingresos. El 80% el subsidio va al 10-15% de la población que tiene más altos ingresos a los más ricos. Es un subsidio para ricos. Los barrios vulnerables que todos queremos proteger y que todos queremos ayudar, la inmensa mayoría no tiene redes de gas y no es alcanzada por este subsidio”, explicó.

Además, mencionó a su ciudad: “Hablo desde el lugar que me toca a mí, desde mi ciudad de Bahía Blanca, donde yo podría pararme y decir: “Está bien, tuvimos dos contingencias climáticas, necesitamos ayuda”. Pero lo que estoy diciendo es que yo creo merecer lo que otros argentinos y que están en una situación socioeconómica peor que la mía, me paguen una cuenta de gas. A mí no me parece justo”.

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Para concluir, el legislador dijo: “Me parece que lo que estamos discutiendo son criterios para que el subsidio sea eficiente, sea equitativo. Y ahí tenemos dos caminos. Seguimos discutiendo merecimientos o podemos discutir criterios. Esta modificación propone un criterio objetivo. ¿Es discutible? Sí, discutámoslo. Discutamos criterios que mejoren ese o si no se puede mejorar, aceptemos eso. Pero criterios que nos saquen de este modelo de "Hood Robin", donde hoy hogares más pobres están subsidiando hogares más ricos".