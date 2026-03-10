"Es un sueño histórico que se hace realidad”, dijo Achával al inaugurar el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar
El Intendente puso en marcha el nuevo predio de la Universidad Nacional de Pilar junto a autoridades de la casa de altos estudios, alcaldes, legisladores, instituciones, la comunidad educativa y vecinos.
“La Universidad Nacional de Pilar transforma el presente y el futuro de nuestro distrito y la región”, expresó Federico Achával en un día histórico para el distrito. Y se refirió al predio del Instituto Pellegrini: "Este lugar está en el corazón de nuestra gente por su historia y también por su lucha para que este predio quede para la educación del distrito, de la región y de nuestra Argentina".
Por otra parte, el Intendente destacó: “Estamos convencidos de que la educación pública es el motor fundamental de transformación y la Universidad Nacional de Pilar es parte de ese camino”.
"Este edificio y esta Universidad nos hacen saber que, como pueblo, cuando nos ponemos un objetivo, y cuando ponemos el corazón, hacemos que las cosas pasen", concluyó Achával.
El nuevo edificio cuenta con 8 aulas, un aula magna, biblioteca y espacios para docentes. Actualmente, la Universidad Nacional de Pilar ya cuenta con más de 6000 estudiantes.
