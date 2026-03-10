“La Universidad Nacional de Pilar transforma el presente y el futuro de nuestro distrito y la región”, expresó Federico Achával en un día histórico para el distrito. Y se refirió al predio del Instituto Pellegrini: "Este lugar está en el corazón de nuestra gente por su historia y también por su lucha para que este predio quede para la educación del distrito, de la región y de nuestra Argentina".

Por otra parte, el Intendente destacó: “Estamos convencidos de que la educación pública es el motor fundamental de transformación y la Universidad Nacional de Pilar es parte de ese camino”.

"Este edificio y esta Universidad nos hacen saber que, como pueblo, cuando nos ponemos un objetivo, y cuando ponemos el corazón, hacemos que las cosas pasen", concluyó Achával.

El nuevo edificio cuenta con 8 aulas, un aula magna, biblioteca y espacios para docentes. Actualmente, la Universidad Nacional de Pilar ya cuenta con más de 6000 estudiantes.

