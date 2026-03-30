La delegación del Ejército Argentino pasó rumbo a la provincia de La Pampa por Pehuajó y Carlos Casares, entre otros distritos, donde fue recibida por una importante cantidad de vecinos que se acercaron a registrar el momento.

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El Teniente Coronel Muñoz, jefe del Batallón de Transporte 601 de Boulogne, habló en exclusiva para Radio Mágica sobre la diligencia que llevan adelante Ver menos

“Estamos realizando un transporte con los vehículos Stryker 8x8, recientemente llegados acá a la Argentina. Ahora estamos haciendo una marcha hacia el Regimiento de Infantería Mecanizado en la localidad de Toay, La Pampa”, detalló el uniformado

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El miembro de las FF. AA. destacó durante una breve parada en la colectora de la ruta 5, a la altura de Pehuajó, el recibimiento de la gente. “Es una emoción ver tanta gente esperándonos, en los distintos pueblos que fuimos pasando, localidades, había gente al costado de la ruta sacando fotos y filmando”, señaló en declaraciones a Radio Mágica.

Por una cuestión de tiempo y seguridad deben llegar con horas de luz a su destino por lo que ya no pararán en esta caravana con siete vehículos.

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Quienes circulen este lunes por la Ruta Nacional N°5 debieron extremar las precauciones ante el operativo militar. La caravana con vehículos de combate partió desde la Dirección de Arsenales del Ejército Argentino, ubicada en Boulogne, partido de San Isidro. Tras salir del conurbano, donde conecta con el Acceso Oeste, avanzó por distritos como Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen, antes de ingresar a La Pampa.

El despliegue incluye el traslado de blindados M1126 Stryker 8x8 sobre acoplados de gran porte, adquiridos por el Estado nacional a Estados Unidos y diseñados para operaciones rápidas.