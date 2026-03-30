Quienes circulen este lunes por la Ruta Nacional N°5 deberán extremar las precauciones ante un operativo militar que tendrá impacto en territorio bonaerense. Según informaron, se trasladará una extensa columna de vehículos de combate que partirá desde la Dirección de Arsenales del Ejército Argentino, ubicada en Boulogne, partido de San Isidro, dentro de la provincia de Buenos Aires.

Ads

El recorrido del convoy atravesará buena parte del territorio bonaerense. Tras salir del conurbano, donde conecta con el Acceso Oeste, la caravana avanzará por distritos clave como Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen, antes de ingresar a La Pampa.

Según informó el medio regional Noticias Mercedinas, el despliegue incluye el traslado de blindados M1126 Stryker 8x8 sobre acoplados de gran porte, lo que podría generar demoras y situaciones inusuales en la circulación, especialmente en rutas y accesos del interior provincial.

Ads

El operativo, coordinado por autoridades del Ejército Argentino, tendrá como destino final la ciudad de Toay, donde se avanzará con la integración de estas unidades a la X Brigada Mecanizada.

Desde la fuerza difundieron recomendaciones para quienes transiten por la Ruta 5 en territorio bonaerense: mantener distancia de seguridad, reducir la velocidad y evitar maniobras riesgosas al encontrarse con la caravana, que por sus dimensiones puede ocupar gran parte de la calzada.

Ads

Los vehículos Stryker fueron adquiridos por el Estado nacional a Estados Unidos y están diseñados para operaciones rápidas.