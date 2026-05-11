El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que el gobernador Axel Kicillof participará este martes de la cuarta Marcha Federal Universitaria y cuestionó con dureza el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre las universidades y el sistema científico.

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Durante una conferencia de prensa, Bianco sostuvo que la administración nacional “ha hecho lo imposible para que no se ponga en funcionamiento el financiamiento universitario” y aseguró que desde la llegada de Milei las transferencias a universidades cayeron un 45,6%, mientras que el salario real docente perdió un 32%.

“El presupuesto universitario representa apenas el 0,47% del PBI, así que no se puede decir que sea un problema de sostenibilidad fiscal”, afirmó el funcionario bonaerense.

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En ese marco, destacó que la Provincia retomó 29 de las 38 obras universitarias paralizadas por Nación en territorio bonaerense, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos.

También remarcó la continuidad del programa Puentes, que según precisó ya cuenta con 51 centros universitarios inaugurados, presencia en 81 municipios y cerca de 20 mil estudiantes cursando carreras.

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Bianco además apuntó contra el recorte en ciencia y tecnología y aseguró que la inversión en el área cayó al “mínimo histórico”. Según indicó, hubo una reducción superior al 30% en el presupuesto del CONICET y del 82% en los fondos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

“Es una tragedia para el sistema universitario y científico”, sostuvo.

Otro de los ejes de la conferencia fue la reciente visita de Kicillof a Córdoba. Allí, el gobernador participó de actividades sindicales, firmó convenios y presentó su libro ante más de 700 personas.

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Bianco aseguró que la recepción en la provincia mediterránea “sorprendió” al oficialismo bonaerense y dejó una fuerte definición política sobre el futuro del espacio que impulsa el mandatario provincial.

“Nosotros creemos que Córdoba es peronista”, afirmó el ministro, quien además anticipó que el Movimiento Derecho al Futuro buscará consolidar su construcción política en ese distrito “más temprano que tarde”.