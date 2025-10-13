El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, llegó este fin de semana a la Costa Atlántica en el marco de reuniones con el sector turístico en Pinamar. Sin embargo, su paso generó polémica en Villa Gesell, donde el funcionario aterrizó y despegó con vuelos desde el aeropuerto local, pero no ingresó a la ciudad ni visitó la tradicional Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, que este año celebra su 44ª edición.

Lo llamativo del caso es que el exembajador en Brasil utilizó el aeropuerto geselino, pero decidió trasladarse directamente hacia Pinamar sin recorrer la fiesta que cada año moviliza a miles de turistas y vecinos de toda la región. Según trascendió, tampoco lo hizo al regresar.

Durante su visita a Pinamar, Scioli anunció la reapertura del aeropuerto de Villa Gesell y el regreso de los vuelos comerciales, logros que —según recordó el municipio— fueron gestionados y conseguidos por la administración local que encabeza el intendente Gustavo Barrera.

Scioli, ¿aterrizaste en el Aeropuerto de Villa Gesell y no fuiste capaz de pasar por la Fiesta de los geselinos?



Una vergüenza. Te recuerdo que este fin de semana es largo a pesar tuyo. No gracias a vos. pic.twitter.com/T7h7Kc8j0E — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) October 10, 2025

La actitud del secretario generó malestar en la comunidad geselina, especialmente entre los organizadores de la Fiesta de la Diversidad Cultural, el evento más importante del año para el turismo local. Incluso, antes de partir, Scioli se fotografió en el aeródromo con autoridades de Pinamar y referentes locales de su espacio político, como miembros de la UCI y la AHT, sin hacer mención al evento que concentraba la atención en Gesell durante el fin de semana largo.

Desde su cuenta en redes sociales, Barrera salió al cruce del funcionario nacional:

“Te recuerdo que este fin de semana es largo a pesar tuyo. No gracias a vos”, lanzó el jefe comunal.

Más tarde, el intendente insistió:

“Es una vergüenza que haya usado nuestro aeropuerto y no haya tenido la deferencia de visitar la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, que representa el esfuerzo y la identidad de toda Villa Gesell”.

El evento geselino, que se realizó desde el jueves y se extiendió hasta este domingo, es el único de carácter nacional que se desarrolló este fin de semana en la Costa Atlántica, con miles de visitantes que disfrutaron de los desfiles, ferias y espectáculos culturales.