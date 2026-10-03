La elección del Embajador Cultural de la 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante, una de las celebraciones más tradicionales de Berisso, terminó con una fuerte polémica luego de que uno de los integrantes del jurado cuestionara el resultado oficial.

Ads

Finalmente, el representante de la Colectividad Polaca, Facundo Trabella, fue elegido Embajador Cultural, mientras que Sebastián Sproviero Bufi, de la Colectividad Albanesa, quedó como Viceembajador. Sin embargo, según denunció uno de los jurados, los cinco evaluadores habían tomado otra decisión.

La definición se realizó en la Carpa Central del Parque Cívico, donde siete representantes de distintas colectividades atravesaron varias instancias de evaluación, entre ellas una presentación con traje típico, palabras ante el público y un baile tradicional, según informó el medio platense 0221.

Ads

Tras las distintas pruebas, Alemania y Polonia quedaron empatados en puntaje. Según explicó Luis Podestá, uno de los integrantes del jurado, los cinco evaluadores consideraron que el representante alemán, Laureano Lasca, había tenido una actuación apenas superior a la de Facundo Trabella.

“Nos preguntaron qué nos parecía a nosotros. Como nos gustó un poco más, pero muy poquito más, el chico de la colectividad alemana, dijimos Alemania-Polonia. Así era el orden”, relató Podestá, según publicó InfoBerisso.

Ads

De acuerdo con su versión, el jurado había definido entonces que Alemania fuera Embajador y Polonia Viceembajador.

El reclamo que cambió todo

Cuando los jurados ya habían terminado la evaluación y se disponían a firmar el acta, apareció un planteo relacionado con el tiempo utilizado por el representante alemán durante su baile.

El reclamo sostenía que había excedido el límite permitido y que correspondía su descalificación. El dato que generó la mayor controversia fue que el supuesto exceso había sido de apenas tres segundos.

Ads

Puede interesarte

Según explicó Podestá a InfoBerisso, esos segundos correspondían al momento en que el participante terminó su presentación y abandonó el escenario, y no al tiempo efectivo del baile.

“Nosotros dijimos: ‘Pero eso es una pavada, porque el tipo no tiene que desaparecer del escenario. Si terminó de bailar en el borde del escenario, hasta que sale, lógicamente que va a tardar más de tres segundos’”, relató.

El planteo provocó una discusión que se extendió durante más de una hora. Finalmente, los cinco integrantes del jurado se retiraron sin firmar el acta.

“Nosotros nos fuimos sin firmar el acta”, confirmó Podestá, según publicó 0221.

El jurado también señaló que dos escribanas habían fiscalizado los puntajes y avalado la evaluación hasta que surgió el cuestionamiento.

Podestá, profesor de danzas y jurado por cuarta vez en la Fiesta del Inmigrante, manifestó su disconformidad con el desenlace y sostuvo que los evaluadores no estaban dispuestos a avalar una decisión que, según su relato, no coincidía con la elección que habían realizado.

“Nunca me pasó”, escribió posteriormente en sus redes sociales. Y agregó: “El jurado no eligió, fue decisión de otros”.

Finalmente, el resultado oficial consagró a Facundo Trabella, de la Colectividad Polaca, como Embajador Cultural, con Sebastián Sproviero Bufi como Viceembajador.

La polémica quedó así centrada en cómo se aplicó el reglamento y por qué un reclamo por tres segundos terminó modificando la definición que, según uno de los jurados, habían tomado originalmente los cinco evaluadores.