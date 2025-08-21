“Diego Spagnuolo fue el mismo que le dijo a la mamá de Ian Moche -el niño autista de 12 años atacado por Milei- que la discapacidad de su hijo no era un problema del Estado, sino de la familia. Y también le dijo: ‘¿Por qué vos no pagás peaje y yo sí?’. Ahora, con los audios de la corrupción en los medicamentos, parece que el que se venía cobrando peajes era él”, lanzó Axel Kicillof en declaraciones televisivas sobre el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ads

Con respecto a los audios, donde se habla de coimas, el Gobernador indicó: "Son de un nivel de escándalo tremendo".

Allí se confirma que los laboratorios farmacéuticos debían hacer aportes económicos para garantizar sus contratos con el Estado.

Ads

En las grabaciones filtradas se aporta detalles sobre cómo funcionaba el circuito: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice ‘ahora ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia”. “A Karina (Milei) le debe llegar el 3 o el 4. Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica (sic)”.

Puede interesarte

Ads