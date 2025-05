“Si tuviste un hijo con discapacidad, ese es problema de la familia, no del Estado”. La frase fue atribuida a Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y generó un fuerte repudio en redes sociales y entre organizaciones de derechos humanos. El exabrupto ocurrió durante una reunión con Marlene Spesso y su hijo Ian Moche, un niño autista de 12 años y reconocido activista.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en marzo del año pasado, Spagnuolo desestimó el rol del Estado en el acompañamiento a las personas con discapacidad y cuestionó beneficios establecidos por ley, como el acceso gratuito al transporte o la exención del pago de peajes. “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”, lanzó, según denunciaron los presentes.

“Nos costó mucho lograr esos derechos. Que diga que no son adquiridos es faltarle el respeto a toda la lucha”, respondió el propio Ian Moche en una entrevista radial en el programa Circo Freak. El niño también expresó su deseo de hablar directamente con el presidente: “Quiero decirle a Javier Milei cómo vivimos las personas con discapacidad en un país que parece haber dejado de escuchar”.

La madre, por su parte, detalló el contenido del intercambio en declaraciones a La Nación:

“Spagnuolo nos dijo que el Estado ya no iba a acompañar a las personas con discapacidad. Que la idea era que las empresas privadas las contrataran y que las familias debían hacerse cargo. Me miró fijo y me dijo: ‘Si tu hijo nació con discapacidad, la responsabilidad es de la familia’. Cuando le dije que no podía quitar derechos, se incorporó en la silla y me increpó: ‘¿Qué derechos? ¿El de no pagar peaje? ¿Por qué vos no pagás y yo sí?’”.