Un preceptor del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de La Plata, institución dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fue denunciado por presuntamente amenazar y desafiar a pelear a un alumno, lo que derivó en la apertura de un sumario administrativo y una protesta donde se analizó la toma de la institución por parte de los estudiantes.

Ads

El conflicto se desató luego de que un grupo de estudiantes protagonizara una broma en la que arrojaron una mochila desde un balcón hacia la planta baja. El alumno implicado fue convocado a la preceptoría, donde, según los estudiantes, el preceptor lo habría increpado en tono violento, con frases como “te voy a romper la cabeza” y una invitación a “arreglar afuera”.

Según los testigos, entre ellos una docente y una funcionaria del establecimiento, el intercambio fue tenso y derivó en la intervención inmediata de las autoridades. Desde la Dirección del colegio se ordenó al preceptor retirarse a su domicilio y se dispuso la apertura de un sumario administrativo para investigar lo ocurrido.

Ads

En diálogo con la prensa, desde la Secretaría Académica del Colegio Nacional señalaron: “Su comportamiento fue inapropiado, se dirigió de mala manera, que no aceptamos. Estamos del lado de los estudiantes. Estos hechos de violencia no aceptamos acá, el tema se va a tratar”.

Si bien el preceptor negó las acusaciones, varios alumnos aseguraron que no sería la primera vez que el funcionario incurre en este tipo de actitudes, recordando episodios similares y una suspensión anterior.

Ads

La denuncia derivó en una rápida reacción del alumnado, que en horas de la tarde organizó una asamblea para definir una posible toma del edificio de 1 y 50, como muestra de apoyo al compañero involucrado.

Un grupo de 19 estudiantes de sexto año impulsó la medida, a la que se sumaron otros jóvenes. “Esta decisión es en apoyo a un compañero porque vivió una injusticia, que no queremos que se vuelva a repetir”, expresaron. Sin embargo, la protesta se disipó, evitando la ocupación del colegio.