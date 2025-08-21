Álvarez quedó imputado por el delito penal de acoso sexual a través de medios digitales, luego del allanamiento de su domicilio realizado en la localidad de Maquinista Savio (Escobar).

Ads

La víctima del delito de “grooming”, como también se conoce a este accionar, es una adolescente de 14 años.

Álvarez ocupaba el séptimo lugar de la lista que encabeza Eduardo Gianfrancesco en Escobar. Presentó la renuncia a la candidatura y al cargo de asesor.

Ads

Su casa fue allanada por las fuerzas de seguridad especializadas en cibercrimen, en articulación con miembros de la Fiscalía de Delitos Complejos Nº1 de Campana, a los fines de cumplir con la orden de secuestrar teléfonos celulares, tablets y computadoras.

Según fuentes policiales, la investigación comenzó meses atrás a partir de la denuncia de la madre de la niña, quien encontró mensajes aberrantes por parte de Álvarez hacia su hija a través de Tik Tok y otras aplicaciones.

Ads

En un modus operandi propio de este tipo de delitos, el hombre de 54 años enviaba chats insistentes y fuera de lugar en los que la piropeaba, le hacía saber a la niña que conocía a su abuela y su padre, que la miraba con atención cuando la cruzaba por la calle, y hasta sugería la posibilidad de concretar un encuentro presencial.

Luego del allanamiento, la fiscalía imputó formalmente a Álvarez por el delito de "acoso sexual de un menor de edad a través de medios digitales con el objetivo de obtener material sexual o lograr encuentros personales", penalizado en el Código Penal con prisión de seis meses a cuatro años.

La investigación continuará su curso, mientras se esperan los resultados de los peritajes de los dispositivos electrónicos secuestrados, diligencia de mucha importancia ya que se presume que no se trata de un hecho aislado. La Justicia analiza también la posible existencia de otras víctimas de Álvarez, quien en redes sociales se presenta como coordinador de LLA en Maquinista Savio, informó El Diario de Escobar.