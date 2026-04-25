Un nuevo episodio de violencia sacude al ámbito educativo en Ituzaingó. La directora de la Escuela Secundaria N° 6, Mariana Guil, denunció haber sido amenazada públicamente por la madre de un estudiante, quien llegó a advertir: “Le voy a quemar la casa”.

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La intimidación fue realizada frente a cámaras de Crónica TV, en las puertas del establecimiento educativo, luego de que se conociera que al alumno le habían encontrado una manopla dentro de la escuela, situación que derivó en un allanamiento judicial en su vivienda.

El conflicto se había iniciado días atrás, cuando Guil y una asistente social acudieron al domicilio del estudiante para notificarle que no podría asistir a clases de manera presencial mientras avanzaba el proceso judicial, debiendo continuar su escolaridad de forma virtual. En ese contexto, ambas fueron agredidas por familiares del joven, quienes además de insultarlas y golpearlas, les sustrajeron pertenencias de acuerdo a la información del medio primeraplanaonline.

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La escalada de violencia continuó al día siguiente, cuando la madre del alumno se presentó en la escuela. “Abran la puerta, los vamos a matar”, gritó, mientras golpeaba los portones del establecimiento. Ante la gravedad del hecho, las autoridades debieron comunicarse con el 911.

Además de las amenazas públicas, la mujer también utilizó redes sociales para hostigar a la directora. “Te voy a buscar y vas a pagar todo”, publicó en su cuenta personal.

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Tras lo ocurrido, Guil radicó una denuncia formal en la comisaría 2ª de Villa Ariza y solicitó medidas cautelares ante la Fiscalía N° 2 de Ituzaingó. En su presentación, pidió una restricción perimetral tanto para su domicilio como para la escuela, además del cese de hostigamiento por cualquier vía.

“Toda esta situación ocasiona un gran malestar, y temo que estas amenazas puedan cumplirse”, expresó la directora en su denuncia, en la que también remarcó la necesidad de resguardar la integridad de alumnos y docentes. La Justicia deberá resolver en las próximas horas sobre el pedido.

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