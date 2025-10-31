El Polideportivo Víctor Nethol de la capital bonaerense fue escenario de una jornada violenta signada, abucheos y una profunda crisis institucional. La Asamblea General Ordinaria 2025de Gimnasia y Esgrima de La Plata, presidida por Mariano Cowen, debió ser suspendida tras graves incidentes protagonizados por los socios, quienes manifestaron su descontento con la actual conducción en un contexto de crisis deportiva y financiera.

La tensión desbordó cuando cerca de 1.100 hinchas ingresaron al recinto y comenzaron a entonar cánticos de repudio contra la Comisión Directiva. Al grito de “que se vayan todos” creció la hostilidad del clima, y durante la exposición de la dirigencia los asistentes comenzaron a arrojar huevos, botellas y sillas hacia el escenario, obligando a evacuar a los directivos por motivos de seguridad.

El presidente Cowen recibió un golpe con un cable de micrófono y el secretario general, Oscar González Arzac, fue impactado por una silla, mientras que otros miembros de la comisión sufrieron agresiones con vasos y botellas.

La situación se volvió insostenible y la asamblea fue suspendida de manera temporal, aunque minutos después, tras llamados a la calma por parte de los referentes, la sesión se reanudó.

La asamblea estuvo marcado por la proximidad de las elecciones, previstas para fines de noviembre, y la frágil situación deportiva del primer equipo, que se encuentra a tres puntos del descenso anual.

‼️🇦🇷 PIÑAS Y SILLAZOS DE HINCHAS A DIRIGENTES EN LA ASAMBLEA DE GIMNASIA, QUE FUE SUSPENDIDA.pic.twitter.com/7tn3Vlk2sh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 30, 2025