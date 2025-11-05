El Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, presentó una denuncia contra Ernesto García Maañón, presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, acusado de acosar a una funcionaria judicial.

Según publicó Clarín, la presentación fue realizada ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, según confirmaron fuentes judiciales. Se trata del primer paso hacia un posible juicio de enjuiciamiento, que podría culminar con la destitución del magistrado si se comprueba su culpabilidad.

La denuncia es contra Ernesto García Maañón, presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

La denuncia original fue presentada por la víctima el 16 de julio, luego de un episodio en el que —según su testimonio— fue difamada y humillada públicamente. La funcionaria relató que García Maañón escribió en un grupo de WhatsApp con otros integrantes de la Cámara que iba a reemplazarla porque se había “mandado varias macanas”. Para ella, esa actitud fue una represalia tras negarse a mantener una relación sentimental con el juez.

La mujer, empleada del Poder Judicial bonaerense, permanece con licencia psiquiátrica por un cuadro de trastorno de ansiedad y manifestó sentir culpa, angustia y temor a represalias.

El Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, presentó una denuncia.

La denuncia sumó nuevas pruebas con fuerte impacto mediático. Según una nota de TN del 20 de agosto de 2025, la exsecretaria del juez aportó 156 audios y conversaciones de WhatsApp en los que se evidencia —según su relato— una conducta de acoso sexual y laboral por parte de García Maañón.

En esa presentación, citada por TN, la denunciante sostuvo que el magistrado le enviaba mensajes fuera del horario laboral con frases inapropiadas, entre ellas “podés venir desnuda”. Los chats y audios fueron incorporados a la causa que investiga la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense.

De acuerdo con la información publicada por TN, García Maañón presentó su renuncia el 31 de julio, aunque el gobernador Axel Kicillof aún no la aceptó. En paralelo, la Procuración General bonaerense dio intervención a la Fiscalía General de San Isidro, a cargo de John Broyad, y la causa quedó en manos del fiscal José Amallo.

El caso sacude a los Tribunales de San Isidro.

En medio del escándalo, el magistrado de 76 años continúa bajo investigación. La renuncia que presentó deberá ser analizada por el Ejecutivo provincial antes de su eventual aceptación.

Por su parte, el abogado de la denunciante, Juan Saucedo, aseguró que su posición es “recomendar al Gobernador que no acepte la renuncia y que se avance con el jury”.