Minutos antes de la medianoche, y previo a pasar a un cuarto intermedio hasta la 1.30 de este jueves, la Cámara de Diputados bonaerense fue escenario de un escándalo, que inició cuando el legislador oficialista Facundo Tignanelli se dirigió a la presidencia del cuerpo para saber si Santiago Passaglia había presentado su licencia al Municipio de San Nicolás para asumir en su banca.

“No ha presentado la licencia que le debe otorgar el Concejo de su distrito”, dijo Alexis Guerrera, haciendo que Passaglia estallara.

En este sentido, el titular del cuerpo, que amenazó con hacerlo retirar por la fuerza, le dijo: “Usted no es diputado en este momento. No puede ejercer dos cargos electivos al mismo tiempo, como demanda la constitución de la Provincia”.

Horas antes, Passaglia había dicho en redes: “Vine a la Legislatura de la Provincia. Estoy dispuesto a asumir mi banca si de mí depende el resultado para voltear este ‘acuerdo’ escandaloso entre Kicillof y buena parte de los que se hacen llamar oposición. Quieren tomar una deuda millonaria para ampliar estructuras y repartirse sillones políticos en el Banco público de la provincia. No vamos a dejar que eso pase y perjudique a todos los habitantes de la provincia. Esto no es lo que la gente votó. Otra vez políticos cagando a la gente”.

Vine a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Estoy dispuesto a asumir mi banca si de mí depende el resultado para voltear este “acuerdo” escandaloso entre @kicillofok y buena parte de los que se hacen llamar oposición.



— Santi Passaglia (@passaglia_santi) December 3, 2025

