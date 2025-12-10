En una sesión especial juraron los nuevos concejales electos en La Matanza el pasado 7 de septiembre y el oficialismo contará con 15 bancas.

Como ocurrió en Bahía Blanca, en la oposición afloraron las diferencias con La Libertad Avanza como protagonista. En tanto, la oposición se repartirá en cuatro bloques. Ellos son La Libertad Avanza, Alianza Libertad Republicana y dos monobloques. En este escenario, LLA contará con 3 bancas pero Alianza Libertad Republicana tendrá un representante más, totalizando 4 bancas.

Los nuevos concejales son Sergio Landin, Brenda Vargas Matyi, Jonathan Corbalán, Daniel Campana, Zulma Aluz, Enrique Cayuqueo, Patricia Gardella, Daniel Dauria, Leila Gianni, Gabriel Chaile, Jimena Alonso y Hernán Finocchiaro.

Una de las polémicas estuvo en torno a la concejala Gianni, conocida mediáticamente por su afrenta directa al intendente Fernando Espinoza en redes sociales, quien anunció la conformación del bloque Alianza Libertad Republicana.

En un posteo a través de sus redes sociales, la exsecretaria de Capital Humano señaló que en el partido local "se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto" y que la decisión de escindirse de LLA fue para que su trabajo “se desarrolle sin condicionamientos y con total libertad, siempre en defensa de los intereses de los matanceros”.

Este miércoles, LLA La Matanza emitió un comunicado advirtiendo que la exfuncionaria nacional “no está autorizada a hablar en nombre del espacio”.

Para los operadores seriales les cuento: NO ME FUI A NINGÚN LADO, siempre de la mano de nuestro Presidente, nuestro Leon.



En el día de hoy he conformado el Bloque ALIANZA LIBERTAD REPUBLICANA en el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza con un concejal de La Libertad Avanza… — Leila Gianni (@Leigianni) December 10, 2025

El espacio estará integrado por Hernán Finocchiaro (militante del PRO y docente del nivel primario), Javier Ferreyra (que hasta el momento integraba el Bloque PRO), Ricardo Lococo (que se apartó de La Libertad Avanza) y la propia Gianni, quien ejercerá la presidencia, informó El1digital.

Asimismo, Ana María Barbetti y Cecilia Zacarías comunicaron que mantendrán sus unibloques: Argentina y Matanza de Pie y Seguridad y Libertad, respectivamente.