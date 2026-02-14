Un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense fue demorado en La Plata durante la madrugada de este viernes, luego de conducir alcoholizado y en contramano por calles de la capital provincial. La secuencia terminó cuando perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol.

Según informó el Diario El Día, el procedimiento fue realizado por agentes de la Guardia Urbana de Prevención Local, quienes detectaron la maniobra irregular y comenzaron una breve persecución para frenar su marcha.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Plaza Matheu, en la zona de 1 y 66. Allí el conductor impactó contra un árbol y quedó demorado.

Al descender del rodado, los inspectores le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo. El vehículo fue secuestrado y retirado con una grúa.

El hombre fue identificado como Agustín David G., con jerarquía de Alcaide, quien cumple funciones como auxiliar de visitas. Su último ascenso había sido el 1° de enero y actualmente presta servicio en la Unidad Penal 34 de Melchor Romero, en la capital bonaerense.

Interviene la Justicia, que inició una causa por lo sucedido. Además de las sanciones económicas correspondientes, no se descarta el retiro de la licencia de conducir y la apertura de un sumario administrativo en el ámbito penitenciario.