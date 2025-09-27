El tesorero de La Libertad Avanza Lobos, Andrés Castiglia, presentó su renuncia indeclinable tras denunciar una serie de irregularidades en la gestión de los fondos del frente político. Según informó Lobos TV (LTVN), Castiglia afirmó que su decisión "no obedece a cuestiones personales, sino a hechos concretos que, a mi entender, comprometen la transparencia y la correcta administración de los recursos, principios fundamentales que esta fuerza política pregona y la diferencia de aquello que dice combatir".

Entre las denuncias más graves, Castiglia destacó "la modificación unilateral de la contraseña de la cuenta de MercadoPago que, además de generar incertidumbre respecto del manejo de los fondos, dejó sin efecto el sistema de transparencia online que se venía implementando para garantizar el control de los recursos". También mencionó "el ocultamiento, durante varios días, de los fondos destinados a la fiscalización, que sólo aparecieron parcialmente ante la gestión persistente, poniendo en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos con los fiscales".

El tesorero señaló además que hubo "gastos incurridos sin consenso previo y sin los comprobantes correspondientes (alimentos, combustible, alquileres), que imposibilitan rendir cuenta clara y ordenada", y criticó "la entrega parcial de los recursos asignados al coordinador de la LSM, contradiciendo los compromisos asumidos".

Castiglia advirtió que estas situaciones "minan la confianza de los militantes y fiscales, y ponen en riesgo la credibilidad del frente de cara a la sociedad", e instó a la coordinación a tomar medidas para corregir estas irregularidades y garantizar que La Libertad Avanza Lobos "siga siendo un ejemplo de coherencia y transparencia".

Hasta el momento, la coordinación de La Libertad Avanza Lobos, a cargo de David Porcheda, no emitió una respuesta pública a las denuncias realizadas por Castiglia, según confirmó ese medio local.

