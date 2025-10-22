El intendente de Morón, Lucas Ghi, resolvió separar “preventivamente” del cargo al secretario de Legal y Técnica del Municipio, Hernán Sabbatella, tras una denuncia por violencia de género presentada por su actual esposa, Natalia Bazán.

La decisión fue informada oficialmente por el área de Prensa comunal y confirmada al portal Primer Plano Online por la jefa de Gabinete, Estefanía Franco. Según el comunicado, Ghi otorgó una “licencia por tiempo indeterminado” al funcionario mientras avanza la investigación penal en su contra.

“La medida dispuesta por el intendente Lucas Ghi tiene carácter administrativo y preventivo, y se mantendrá vigente mientras se desarrollen las investigaciones judiciales y administrativas pertinentes”, precisó el texto oficial.

Desde el Ejecutivo local indicaron además que la prioridad del municipio es “preservar a los tres menores de edad que forman parte de la familia”.

En el mismo comunicado, el Municipio de Morón reafirmó su “compromiso con la igualdad de género y con el cumplimiento de los protocolos institucionales previstos para estos casos”.

Asimismo, informaron que se pusieron a disposición de la denunciante “todos los instrumentos legales y de contención psicológica”, al tiempo que se garantizó la colaboración con las autoridades judiciales y el respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia, conforme lo establecen las leyes vigentes.

