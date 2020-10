Un verdadero escándalo inunda por estas horas los pasillos del Concejo Deliberante de Quilmes. Ocurre tras el ataque de la concejala Patricia Iribarne, a quien señalan por haberle gritado "puto del orto" a un empleado municipal de planta permanente, en clara alusión a su condición sexual. El episodio fue denunciado por Roberto Omar Caccagui (Legajo: 24.481), hijo de Abel Cachazú, leyenda del boxeo en la era dorada del Luna Park, quien desde hace 8 años se desempeña cumpliendo funciones en el Concejo Deliberante local.

"La concejal pasó por al lado mío al momento en que yo estaba en uno de los pasillos hablando por teléfono cosas personales con una amiga. Ella escuchó la conversación y creyó que estaba hablando de ella, por lo cual me empezó a gritar y yo tuve que meterme adentro de la oficina. Luego mantuvo una reunión de comisión y cuando terminó, salió a gritos y comenzó a gritarme 'puto del orto, te voy hacer echar'", relató Caccagui en diálogo con LaNoticia1.com, donde contó el incómodo momento que involuntariamente le tocó protagonizar.

"Esto ocurrió en los pasillos, adelante de todos mis compañeros. Pero en realidad esto viene de hace rato. Yo jugué muy fuerte con el exintendente Martiniano Molina y ellos me empezaron a hostigar por mi sexualidad, siempre en voz baja. Pero esta vez fue público y por eso lo puedo denunciar", explicó la víctima, quien lamentó: "Ya me había pasado hace dos años cuando el exconcejal Ángel García, me pegó y me dijo: 'puto andate del Concejo'. Ellos hablan de igualdad de derechos pero después en la práctica hacen todo lo contrario".

"Me sentí muy angustiado porque pasé vergüenza. No por ser gay, porque estoy orgulloso de ser gay. Pero no me gusta que me estén gritando 'puto del orto' adelante de todos", agregó Caccagui. A raíz del episodio, el empleado municipal recibió la solidaridad de todo el arco opositor y elevó un escrito al presidente al Presidente del cuerpo, Fabio Báez, para que "tome las medidas pertinentes". "Es inconcebible que una representante del pueblo discrimine y abuse de su poder de esa forma", lamentó la víctima, quien también recurrirá al INADI.