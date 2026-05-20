Una grave denuncia sacude a la ciudad de San Pedro luego de que una investigación periodística revelara que vehículos secuestrados por el Municipio y destinados a compactación nunca habrían sido destruidos, sino trasladados a un desarmadero donde serían comercializados por partes.

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Según pudo saber La Opinión Semanario, el caso involucra no sólo a las casi 300 motos incluidas en el decreto municipal de compactación, sino también a autos, camionetas y hasta un camión que debían convertirse en chatarra.

De acuerdo a la documentación oficial difundida por el Municipio, entre los vehículos enviados a compactar había 13 automóviles y un camión. Sin embargo, la investigación sostiene que muchos de esos rodados permanecen enteros en un depósito perteneciente a la empresa local que ganó la licitación para realizar la compactación.

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Entre los vehículos mencionados aparecen dos GMC Chevette, dos Volkswagen Gol, un Fiat Siena, un Renault 12, un Ford Escort, un Renault 18, un Jeep, un Citroën C3, un Volkswagen Pointer, una Volkswagen Saveiro y una furgoneta. También figura un camión Volvo.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de un BMW 130i azul, patente IZQ595, secuestrado en mayo de 2023, que habría sido publicado en redes sociales para su venta completa por 7 millones de pesos y posteriormente ofrecido por partes.

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Las imágenes difundidas también mostrarían otro Volkswagen Gol con signos de haber tenido fajas de secuestro.

La investigación además señala que el camión Volvo patente RWD 222, secuestrado en agosto de 2023, fue visto circulando en cercanías del depósito donde permanecía guardado, algo que estaría prohibido ya que esos vehículos pierden su condición legal para volver a circular una vez destinados a compactación.

Las motos tampoco habrían sido destruidas

El escándalo comenzó a tomar fuerza días atrás, cuando trascendió que las motos secuestradas por el Municipio tampoco fueron compactadas.

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Según la investigación difundida por La Opinión Semanario, las unidades fueron trasladadas a un depósito donde permanecerían enteras y serían utilizadas para la venta de repuestos, motores y otras partes.

Las fotos obtenidas durante la investigación mostrarían motos con patentes visibles que coinciden con las incluidas en el decreto oficial de compactación publicado por el Municipio en febrero de 2025.

En total, el listado oficial incluía 283 vehículos aptos para compactación, de los cuales 269 eran motos retenidas en operativos de tránsito y que llevaban más de 180 días secuestradas.

De acuerdo a distintos testimonios recogidos durante la investigación, en el lugar se venderían motores, cuadros y piezas de las motos. Algunas fuentes incluso aseguraron que determinados motores podrían entregarse con la numeración limada.