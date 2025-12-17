Un fuerte episodio de tensión política se desató en el Concejo Deliberante de San Pedro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, luego de que un asesor de un concejal denunciara penalmente a un edil por una agresión física ocurrida en los pasillos del edificio, tras una sesión extraordinaria.

La denuncia fue realizada por Andrés Ferrari, asesor del concejal Ariel Rey, quien aseguró haber recibido un golpe por parte del edil Martín Rivas, concejal de San Pedro. A raíz de la agresión, Ferrari indicó que debió concurrir a la Guardia del Hospital para realizarse el informe médico precario, documentación que fue incorporada a la presentación judicial.

El episodio tomó estado público luego de que Rivas enviara una nota a la Presidencia del Concejo en la que afirmó haber sido “agredido verbalmente” y “empujado” por Ferrari y por Enzo Gravino, otro asesor de Rey. En declaraciones al medio local La Opinión, el edil calificó a ambos como “unos maleducados”.

Sin embargo, esa versión fue parcialmente desmentida. Consultado por el mismo medio, Enzo Gravino, exjefe de campaña de Rey, sostuvo que no se encontraba en el edificio al momento del altercado, ya que se había retirado luego de la sesión extraordinaria que comenzó a las 11.00.

Ferrari, por su parte, ratificó la denuncia y negó haber iniciado cualquier agresión. “Lo único que tengo para decir es que no toqué a nadie ni miré a nadie. Lo único que le dije fue ‘qué te pasa’ y eso fue después de que me pegara”, afirmó en diálogo con La Opinión.

Según consta en la denuncia penal, al momento del hecho había testigos, entre ellos el propio Ariel Rey, concejal de San Pedro, y dos mujeres. Una de ellas es Liliana Augusto, presidenta de la Red Mundial de Salud Mental.

“Me da lástima que el Concejo, ahora con nosotros siendo parte, tenga esta situación”, expresó Ferrari. Y agregó: “Desde que llegaron Ariel y Mariana como concejales, a pesar de las insistentes búsquedas de ellos, evitamos cruzar palabras y hasta miradas con Rivas”.

La situación motivó la intervención del presidente del Concejo Deliberante de San Pedro, Martín Baraybar, quien al advertir el conflicto en los pasillos convocó a Rivas y a Rey a su despacho. Allí les remarcó la necesidad de mantener la convivencia pacífica dentro del ámbito legislativo.