El exarquero Carlos Navarro Montoya quedó en el centro de una fuerte polémica tras ser denunciado por una presunta deuda millonaria en un restaurante de Tandil, vinculada a consumos impagos durante su paso como entrenador de Santamarina. El caso fue dado a conocer por el periodista Mauro Szeta.

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Según denunciaron los dueños del local gastronómico, el exfutbolista y su cuerpo técnico asistían con frecuencia al lugar durante casi un año. Con el correr de los meses, los pagos nunca se habrían concretado y la deuda habría escalado a una cifra cercana a los 10 millones de pesos. “Estuvo un año comiendo de arriba”, aseguró uno de los responsables del comercio.

🚨 DENUNCIAN A NAVARRO MONTOYA POR UNA PRESUNTA ESTAFA EN SU PASO POR TANDIL

- Un empresario gastronómico lo acusa de una deuda de más de 10.000000 de pesos con consumos impagos en un restaurante.

- El denunciante aportó los tickets de las comidas impagas. pic.twitter.com/DreSRJ8Ypm — Vía Szeta (@mauroszeta) April 6, 2026

De acuerdo al relato de los denunciantes, en un primer momento Navarro Montoya habría pedido confianza y prometido regularizar la situación más adelante. Luego, siempre según esta versión, sostuvo que los gastos serían cubiertos por el club tandilense, lo que llevó a los dueños a continuar brindando el servicio.

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Sin embargo, hasta ahora, ni el exentrenador ni la institución habrían saldado lo adeudado. Los propietarios aseguran contar con pruebas que respaldan su denuncia, entre ellas tickets con fechas, montos y detalles de los consumos, además de firmas atribuidas al exarquero.

El caso ya avanzó al ámbito judicial. El abogado Ignacio Barros presentará una denuncia penal por presunta estafa y afirmó que también cuentan con registros de cámaras de seguridad y testimonios. “Tenemos los tickets, las cámaras y los testigos que acreditan los hechos”, señaló.

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🚨 "EL CLUB TIENE QUE PAGAR NO SÓLO LA DEUDA CON EL RESTÓ SINO TAMBIÉN MI SALARIO", DICE NAVARRO MONTOYA

- En diálogo con @AmericaTV el ex futbolista Carlos Navarro Montoya reveló que el club Santamarina debe hacerse responsable de todas las deudas. pic.twitter.com/7p3GXim8Gy — Vía Szeta (@mauroszeta) April 6, 2026

En paralelo, el propio Navarro Montoya dio su versión en diálogo con América TV, donde aseguró que la responsabilidad del pago recae sobre el club: “El club tiene que pagar no sólo la deuda con el resto sino también mi salario”.

El ex director técnico del club tuvo un breve paso por Santamarina, donde dirigió apenas siete partidos oficiales antes de dejar el cargo en abril de 2025. Ahora, su nombre vuelve a escena, pero lejos del fútbol y con un conflicto judicial que podría escalar en las próximas semanas.