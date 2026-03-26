Una docente de 38 años del colegio preuniversitario de Escobar fue apartada de su cargo tras confirmarse que mantenía una relación afectiva con un ex alumno de la institución, egresado durante el último ciclo lectivo.

Ads

Según fuentes consultadas por el medio El Dia de Escobar, el vínculo entre ambos se habría iniciado cuando el joven aún cursaba sus estudios. Con el paso de los meses, la situación comenzó a circular entre los alumnos hasta convertirse en un tema recurrente dentro del colegio.

El caso llegó finalmente a oídos de las autoridades, que activaron los protocolos institucionales. En ese marco, se llevaron adelante actuaciones internas y se mantuvo una reunión con la familia del ex alumno para verificar la información.

Ads

Una vez confirmada la relación, el colegio decidió desvincular a la docente, quien se desempeñaba como profesora de Inglés. De acuerdo al medio local, desde la institución señalaron formalmente que se trató de una “reestructuración del personal”, también dejaron trascender que la decisión respondió a que su conducta “no se ajustaba al perfil académico y humano” requerido.

Desde el establecimiento indicaron además que la medida fue consensuada tanto con el Municipio como con la Universidad de Buenos Aires, de la cual depende el colegio preuniversitario. Por el momento, no se informó si habrá otras instancias administrativas o judiciales vinculadas al caso.

Ads