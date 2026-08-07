Una donación de pizarrones generó polémica en la Escuela Primaria N° 7 de Baradero, luego de que la directora de la institución, Valeria Leuzzi, cuestionara públicamente el estado y la calidad de los elementos recibidos.

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Según publicó FM Tiempo 103.5 de Baradero, la directora manifestó su descontento a través de un escrito en el que explicó que la donación fue realizada sin que ella fuera informada previamente y cuestionó las condiciones del material entregado.

“Me dolió profundamente enterarme de una donación realizada para la escuela sin haber sido informada previamente como directora y, sobre todo, ver el estado y la calidad de los elementos entregados”, expresó Leuzzi.

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La responsable de la institución, que además se identificó como exalumna de la escuela, sostuvo que las colaboraciones a establecimientos educativos deben contemplar las necesidades de los estudiantes.

“Para algunos podrá ser ‘algo es algo’. Para mí no. Nuestros chicos merecen respeto”, afirmó.

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En su mensaje, la directora remarcó que la comunidad educativa valora el acompañamiento de vecinos e instituciones, aunque pidió que las donaciones tengan en cuenta la calidad de los materiales y el impacto que generan en los alumnos.

“Si alguien decide colaborar con una escuela pública, que lo haga pensando en los niños que todos los días aprenden entre esas paredes. No alcanza con decir que se dona. También importa qué se dona y en qué condiciones”, señaló.

Leuzzi también destacó la trayectoria de la Escuela Primaria N° 7, una institución con más de 150 años de historia, y aseguró que continuará defendiendo la educación pública.

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“Las escuelas públicas necesitan del compromiso de toda la comunidad. Pero ese compromiso debe traducirse en acciones responsables, planificadas y respetuosas de las instituciones”, concluyó.

La directora cerró su mensaje con un reclamo sobre la importancia de cuidar los espacios educativos: “La educación de nuestros chicos merece mucho más que gestos para una foto”.