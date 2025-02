Javier Milei desató un revuelo al promocionar en sus redes la criptomoneda $LIBRA, presentada como un proyecto para financiar pequeñas empresas. El mensaje presidencial disparó un furor inmediato en el mercado cripto: en minutos, el token alcanzó los 5 dólares, pero luego cayó en picada a menos de 0,5. La confusión fue total. Algunos especularon con un hackeo, pero la Casa Rosada confirmó que la publicación era real, aunque aseguraron que Milei no tenía vínculos con la iniciativa. La sospecha de maniobras fraudulentas encendió la polémica y llevó al Presidente a borrar el mensaje.

Speaker Córner, gran nombre para una consultora fantasma! Felicitaciones! — Diego Valenzuela (@dievalen) February 15, 2025

En medio del escándalo, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quedó envuelto en la ola de memes que inundaron las redes. Un usuario publicó una imagen irónica con la frase: "Puse todo en $LIBRA. Me fundí", burlándose del jefe comunal. Valenzuela, que recientemente dejó el PRO para sumarse a La Libertad Avanza, no se quedó callado y respondió con picante ironía: "Speaker Córner, gran nombre para una consultora fantasma! Felicitaciones!".

Puede interesarte

Pero el cruce no terminó ahí. El autor del meme, Nicolás Roibás, le contestó con dureza: "Fantasma sos vos. Cortaste boleta siempre. Le acariciabas la pelada a Larreta. Ahora al Javo. Tenés menos convicciones que Massa". A lo que el alcalde retrucó: “Te informo que la que corta boleta es la gente y no el dirigente. Me eligieron 27 puntos con Patricia, 8 con Massa y 8 con Milei. Legitimidad contundente. Por si no lo entendiste, corta la gente!”.

Te informo que la que corta boleta es la gente y no el dirigente. Me eligieron 27 puntos con Patricia, 8 con Massa y 8 con Milei. Legitimidad contundente. Por si no lo entendiste, corta la gente! — Diego Valenzuela (@dievalen) February 15, 2025

Mientras las redes ardían, la polémica escaló al plano político. La diputada Victoria Tolosa Paz acusó a Milei de posibles delitos y exigió la intervención de la Justicia. En su cuenta de X, ironizó: "¿Algún fiscal que no esté cenando en San Valentín?", y citó artículos del Código Penal que podrían aplicarse al caso. Mientras tanto, el hashtag #MileiEstafador y #PresidentePonzi se convirtieron en tendencia nacional, reflejando el malestar por un episodio que dejó muchas dudas y fuertes cuestionamientos al mandatario.