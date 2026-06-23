En medio del escándalo político y judicial que rodea a Manuel Adorni por una investigación vinculada a su patrimonio, el jefe de Gabinete mantendrá este martes una serie de reuniones con senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada con el objetivo de explicar su situación y fortalecer apoyos dentro del oficialismo.

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Según trascendió, los encuentros comenzarán a las 14.00 y se desarrollarán en tres tandas en el despacho que ocupa Adorni en la planta baja de la sede gubernamental. Sin embargo, ya se anticipan ausencias de algunos legisladores, en un contexto donde el funcionario genera diferencias incluso dentro del espacio libertario.

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La convocatoria se produce en medio de una fuerte presión política. La oposición impulsa iniciativas parlamentarias para avanzar con una eventual interpelación y remoción del funcionario, mientras que el oficialismo busca contener el impacto de una crisis que lleva varios meses y que se convirtió en uno de los principales dolores de cabeza para el Gobierno nacional.

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Además, la situación se agravó luego de que Adorni fuera cuestionado por presuntas contradicciones entre la información brindada durante su informe de gestión en la Cámara de Diputados y declaraciones posteriores, un episodio que generó malestar entre algunos dirigentes libertarios.

Mientras tanto, el Gobierno intenta reordenar su estrategia comunicacional tras la salida de Adorni de la vocería presidencial. Su reemplazante, Adrián Ravier, acompañará este martes al presidente Javier Milei en un acto de la Fundación Faro, donde el mandatario compartirá escenario con referentes liberales y economistas afines a su pensamiento.

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La reunión con los senadores será observada de cerca por la dirigencia política, ya que servirá para medir el nivel de respaldo que conserva Adorni dentro de La Libertad Avanza en uno de los momentos más delicados desde su llegada a la Jefatura de Gabinete.