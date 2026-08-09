La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense terminó su encuentro partidario con una ruptura interna luego de una tensa Convención Provincial realizada en el Club Atenas de La Plata. El sector liderado por Miguel Fernández abandonó el encuentro tras quedar afuera del reparto de cargos partidarios y decidió conformar un nuevo espacio denominado “Construir”.

Ads

Puede interesarte

El conflicto se originó por la integración de la Junta del partido. El acuerdo alcanzado entre los principales sectores del radicalismo contemplaba cuatro representantes, dos vinculados al senador nacional Maximiliano Abad y dos a Evolución. Sin embargo, el espacio que responde al exintendente de Trenque Lauquen reclamaba sumar un representante propio.

Desde el sector de Fernández sostuvieron que el entendimiento previo establecía que todos los sectores debían tener representación en los distintos órganos partidarios. La falta de acuerdo terminó derivando en el retiro de los convencionales que responden al dirigente.

Ads

La disputa también tuvo consecuencias sobre la estructura de conducción del Comité Provincia. Estaba prevista la creación de una quinta vicepresidencia para el sector de Fernández, cargo que iba a ocupar Pablo Zubiaurre, exintendente de Ayacucho. Desde el abadismo advirtieron que, si el sector territorial se retiraba de la Convención, Zubiaurre tampoco asumiría ese lugar.

Fernández pateó el tablero y nació “Construir”

Ads

Ante el fracaso de las negociaciones, Fernández anunció su salida del cuerpo deliberativo y anticipó que buscará “apelar a las bases y al territorio” para construir una legitimidad propia.

La ruptura fue acompañada por intendentes y legisladores bonaerenses que se referencian en el exjefe comunal de Trenque Lauquen. El nuevo espacio adoptó el nombre “Construir” y se presentó como una corriente radical con fuerte anclaje territorial.

“La Convención, históricamente, propone dar previsibilidad política a los afiliados, a los militantes y a los dirigentes. Creemos que hoy se está gestando una nueva Convención que, a contrario de eso, nos transmite más confusión y no nos transmite el rumbo que nosotros queremos venir a buscar”, sostuvo el dirigente radical Martín Borrazás.

Ads

En la misma línea, Borrazás cuestionó que el encuentro no haya incluido a todos los sectores. “Buscamos la unidad por todos los métodos, charlamos con todos”, afirmó, aunque señaló que hubo dirigentes que decidieron que la Convención no se constituyera con representación de todos los espacios.

“Dejando afuera a un sector que integran personas que tienen territorio, que gobiernan, que son intendentes, que son legisladores, exlegisladores”, agregó.

La respuesta del abadismo

La respuesta llegó de parte del jefe de bloque de la bancada de Abad en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, quien defendió el ámbito de la Convención como el lugar para resolver las diferencias internas.

“Invito a estos compañeros que se fueron a que vengan a discutir la estrategia electoral del radicalismo para ganar en el 2027 en la provincia de Buenos Aires”, planteó el legislador.

Garciarena también puso el foco en el desafío electoral que enfrenta el radicalismo y reclamó fortalecer su estructura territorial.

“Tenemos que tener 135 candidatos a intendentes. Porque está claro que hoy el partido no cuenta con un candidato a presidente, hoy no cuenta con una estructura ni un armado de arriba para abajo, hoy no cuenta con un Raúl Alfonsín”, sostuvo.

Y agregó: “La función de los partidos políticos también es ganar elecciones”.

Quiénes integran “Construir”

El nuevo espacio está encabezado por Miguel Fernández y la diputada provincial Alejandra Lordén, de Saladillo. También forman parte del armado los diputados provinciales Valentín Miranda y Priscila Minnaard, la senadora provincial Natalia Quintana y el diputado nacional Pablo Juliano.

A ellos se suma una docena de intendentes bonaerenses que decidieron acompañar la ruptura y que, según el sector, podrían ser más en las próximas semanas.

Entre los jefes comunales que ya se referencian en “Construir” aparecen Maximiliano Suescun, de Rauch y presidente del Foro de Intendentes Radicales; Franco Flexas, de General Viamonte; Juan Carlos Chalde, de Coronel Dorrego; Lisandro Hourcade, de Magdalena; y José Luis Salomón, de Saladillo.

También integran el espacio Román Bouvier, de Rojas; Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino; Salvador Serenal, de Lincoln; Martín Randazzo, de General La Madrid; Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen; Javier Andres, de Adolfo Alsina; y Esteban Santoro, de General Madariaga.

Desde “Construir” aseguran que su principal fortaleza será el territorio y el contacto directo con afiliados y militantes, en contraposición a una construcción basada exclusivamente en los órganos formales del partido.