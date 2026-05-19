La provincia de Buenos Aires se prepara para vivir un nuevo fin de semana largo cargado de propuestas turísticas y celebraciones patrias por el 25 de Mayo. Desfiles tradicionalistas, peñas folklóricas, fogones, concursos gastronómicos y festivales criollos formarán parte de la agenda en distintos municipios bonaerenses.

Ads

Uno de los eventos más convocantes será en Dolores, donde del 23 al 25 de mayo se realizará la 12° Fiesta de la Torta Argentina en plaza Castelli. Habrá música en vivo, paseo gastronómico, cocina en vivo y el tradicional Gran Pericón Nacional.

En Villa Gesell se celebrará la 10° Fiesta Provincial La Criolla, con espectáculos folklóricos, feria artesanal y comidas típicas durante tres jornadas en el acceso norte de la ciudad.

Ads

La tradición gaucha también tendrá protagonismo en Ayacucho con la 11° Fiesta Regional del Pago, que incluirá desfile tradicionalista, peñas, fogones y música popular durante el 24 y 25 de mayo.

En Bahía Blanca se desarrollará el 41° Festival Folclórico “Esperando el Sol del 25”, una clásica velada patriótica con danza y canto folklórico.

Ads

Otra de las celebraciones destacadas será en Carmen de Areco, donde se llevará adelante la Fiesta del Locro Patrio 2026. El evento combinará velada folklórica, acto protocolar y almuerzo criollo solidario.

En Lobos, el Parque Ingeniero Hiriart será sede de “Sabores Patrios” y la 4° Fiesta de la Empanada, con concurso gastronómico, espectáculos en vivo y comidas típicas.

También habrá celebraciones tradicionales en Baradero con la Fiesta del Guiso Carrero y el Pastel en la localidad de Ireneo Portela, mientras que Daireaux ofrecerá “La Noche de Mayo” y un Encuentro Patrio Cívico y Tradicionalista en Arboledas.

Ads

La agenda incluye además propuestas culturales como la Peña Patria en Exaltación de la Cruz, “La Previa del 25” en Lincoln y “Patria con Sabor Criollo” en Necochea, donde más de treinta parejas folklóricas bailarán el Pericón.

En Lezama se realizará el tradicional desfile cívico institucional del 25 de Mayo, mientras que Florentino Ameghino organizará su 3° Encuentro Criollo con fogón, locro, empanadas y danzas folklóricas.

Además, San Isidro será sede de la 4° Fiesta de las Provincias Argentinas en el Hipódromo local, con gastronomía regional, danzas tradicionales y el tradicional Gran Premio 25 de Mayo.

Las celebraciones patrias también llegarán a Las Flores con un Festival Patrio de bandas en vivo y feria de artesanos, y a Tornquist, donde Villa Ventana organizará un Fogón Patrio con música, comidas típicas y recorridas históricas.