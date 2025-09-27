Zeus era integrante de la División Canina K-9 de la Policía Municipal de Escobar y, con apenas cuatro años, falleció tras atravesar un problema de salud irreversible.

“Su incansable entrega, su lealtad y su carácter dócil lo convirtieron en mucho más que un perro de trabajo: fue un verdadero servidor público”, describieron desde la fuerza.

El can era especialista en búsqueda de restos humanos, se destacó desde muy joven por su temple inusual: a los seis meses realizó su primera detección en un trágico suceso vinculado a la salud mental, y desde entonces participó en innumerables operativos de búsqueda de paradero en el distrito. Otro caso relevante fue su participación clave para encontrar a la víctima de un femicidio en Garín.

La División K-9 de Escobar, creada hace más de ocho años por iniciativa del intendente Ariel Sujarchuk, es la única de la provincia de Buenos Aires y una de las pocas del país que funciona bajo la órbita municipal.

Con sede en Ingeniero Maschwitz, nuclea a un equipo de canes entrenados para ayudar en la resolución de delitos complejos, tanto dentro del distrito como en otras provincias, y ha sido convocada para intervenir en casos resonantes de narcotráfico y búsquedas de personas.

Dentro de la brigada, Zeus formaba dupla con Torh en la búsqueda de restos humanos, mientras que Leo y Willy están abocados a la detección de narcóticos, y Bengy, Benito, Pipo y Furia se especializan en localizar personas vivas.

Todos ellos cuentan con una dieta supervisada y controles veterinarios permanentes, además de un espacio de 116 m² especialmente diseñado con caniles y áreas de servicio para su cuidado y entrenamiento. Actualmente, seis cachorros atraviesan la segunda etapa de formación, que definirá su disciplina futura.

La pérdida de Zeus se suma a la tristeza que embargó a la División Canina el pasado 22 de febrero, cuando falleció Bruno, un weimaraner de 12 años conocido como “el Messi de los perros rastreadores”.