El municipio de Escobar se convertirá en el primero del país en incorporar a todos sus trabajadores a un programa de capacitación en inteligencia artificial generativa. La iniciativa, denominada “Inteligencia Pública”, es impulsada por la ONG Wingu con el apoyo de Google.org y apunta a incorporar herramientas tecnológicas en las tareas cotidianas de la administración estatal.

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Según informó Alternativa en Papel, la formación será obligatoria para todo el personal municipal, no requerirá conocimientos previos y comenzará el próximo 25 de noviembre. El programa se extenderá hasta 2027 y combinará seis módulos virtuales autogestionados, encuentros online cada quince días, mentorías y actividades prácticas.

Los contenidos incluirán el uso responsable de la inteligencia artificial, protección de datos personales, ética, redacción y síntesis de documentos, análisis de normativa, comunicación institucional y automatización de tareas. Al completar la capacitación, los participantes recibirán una certificación.

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Qué busca el municipio con la capacitación

El intendente Ariel Sujarchuk sostuvo que la incorporación de estas herramientas apunta a mejorar el funcionamiento de las distintas áreas municipales y agilizar los servicios que se brindan a los vecinos.

“Queremos un Estado municipal que corra a la velocidad de los nuevos tiempos para brindar mejores servicios a los vecinos”, afirmó durante la presentación.

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El jefe comunal también aclaró que la iniciativa no busca reemplazar puestos de trabajo, sino garantizar que los empleados municipales puedan acceder a los conocimientos necesarios para utilizar las nuevas tecnologías.

“A diferencia de otros sectores, nosotros no queremos sustituir gente, sino garantizar que todos los trabajadores municipales tengan acceso al conocimiento y a estas herramientas”, expresó.

La presentación contó con la participación de Sujarchuk; la directora ejecutiva de Wingu, Carolina Barada; y la gerenta de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales para el Cono Sur de Google, Tamar Colodenco.

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Durante el encuentro, el Municipio firmó un convenio de colaboración con Wingu para profundizar el proceso de transformación digital que Escobar ya desarrolla en áreas como salud, seguridad, atención ciudadana y compras públicas.

La iniciativa busca incorporar herramientas de inteligencia artificial generativa a los procedimientos administrativos, con el objetivo de agilizar tareas, optimizar recursos y mejorar la atención que brinda el Estado local.