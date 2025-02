Horacio Daniel Zalazar, vicepresidente del Foro de seguridad de Garin y referente social, sufrió un intento de robo y resultó herido de bala.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 de la mañana de este jueves (20 de febrero) en la intersección de las calles 8 y Ramón Cabot. Según testigos, el malviviente interceptó al hombre mientras caminaba por la zona repartiendo cédulas municipales.

Aparentemente, Zalazar se habría resistido al robo y el ladrón reaccionó efectuándole dos disparos: uno en la cara y otro en una de sus piernas, quedando gravemente herido en plena vía pública.

Un vecino que circulaba en un automóvil Renault 9 advirtió la situación y decidió intervenir, informó El Día de Escobar. Al encontrarlo malherido y ensangrentado, lo subió a su coche y lo trasladó a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín, donde la víctima recibió atención médica de urgencia.

Cuando recibieron la información del hecho, los efectivos policiales de la comisaría Escobar 3ra se trasladaron al mencionado centro asistencial para recabar información sobre este grave suceso.

Voceros policiales confirmaron que la secuencia del ataque quedó registrada en cámaras de seguridad del lugar. A raíz de ello estaría establecida la identidad del autor del crimen. Si bien su identidad no trascendió, se trataría de un ex convicto con frondoso prontuario. El malviviente estuvo preso hasta hace algunos meses por delitos de robo y portación de arma y hasta el momento, no se han realizado detenciones.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº5 y quedó caratulada como “tentativa de homicidio en ocasión de robo”.

A través de las redes sociales, vecinos lanzaron una cadena de oración por Zalazar. Además de ser vicepresidente del Foro de Seguridad de Garín, Zalazar pertenece a la ONG Juntos Abriendo Caminos. Esta organización se dedica a brindar asistencia humanitaria a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Por este motivo, es reconocido y querido dentro de la comunidad.