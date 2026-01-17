La víctima es un adolescente de 16 años quien fue asesinado tras ser apuñalado por su padrastro en la localidad de Maquinista Savio, en el partido de Escobar.

El sospechoso fue aprehendido en el lugar luego de un operativo que incluyó enfrentamientos entre la Policía y vecinos que intentaron impedir el traslado.

Los efectivos policiales acudieron a un domicilio ubicado en la calle Orquídeas tras recibir una alerta al 911 por un conflicto familiar. Al arribar, los uniformados del Comando de Patrullas encontraron a un hombre herido y, a pocos metros, el cuerpo sin vida del joven.

La víctima fue identificada como Juan Cruz, quien murió en el patio de la vivienda tras recibir heridas de arma blanca. Según las primeras investigaciones, el adolescente mantuvo una discusión con su padrastro, Iván Castañeira, que escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física fatal.

Castañeira también presentaba varias heridas cortantes al momento de la intervención policial. Tras ser capturado, el hombre fue imputado por el delito de homicidio calificado.

El traslado del imputado desató una batalla campal. Una multitud de vecinos se aglomeró en la puerta impidiendo la salida del patrullero y la ambulancia, arrojando piedras y objetos contundentes contra los efectivos y el detenido.

Debido a la gravedad de los incidentes, debió intervenir personal del GAD de Escobar y Pilar para contener la situación.

Finalmente, Castañeira fue trasladado al Hospital de Escobar para recibir atención médica por sus lesiones. Durante el operativo, el personal actuante también detuvo a tres personas de 19, 40 y 44 años por agredir a los uniformados y resistirse a la autoridad.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Escobar, a cargo de la fiscal Mabel Amoretti.