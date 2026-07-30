En medio de una presunta disputa por una deuda de dinero un carnicero de 50 años murió tras recibir múltiples heridas de arma blanca durante una pelea con un herrero de 75 años, quien también fue hallado sin vida en el lugar.

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El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, en un comercio ubicado sobre la calle Urbino al 700, casi Asborno, en el barrio Philips, a unas diez cuadras del centro de Escobar.

El hallazgo se produjo cuando una persona llegó al lugar y encontró a ambos hombres sin vida. De inmediato dio aviso a las autoridades, lo que generó un importante operativo policial en el barrio.

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Según publicó El Día de Escobar, en la escena, el carnicero estaba tendido sobre una góndola, con múltiples heridas provocadas por un arma blanca (cuchillo de carnicería), un golpe en la cabeza y signos compatibles con una maniobra de defensa. A pocos metros hallaron el cuerpo de José Miguel Ferreyra, quien se encontraba boca arriba y no presentaba, a simple vista, lesiones que pudieran haberle causado la muerte.

Los investigadores analizan la posibilidad de que Ferreyra haya sufrido una descompensación o un infarto después del episodio. La autopsia determinará las causas de su fallecimiento.

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Las primeras pesquisas vinculan el episodio con un conflicto originado por las rejas realizadas para el complejo de departamentos ubicado detrás del comercio. Según trascendió, el desacuerdo habría derivado en un reclamo económico cercano a los 400 mil pesos.

La causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de riña” y se descartó la hipótesis de un robo, ya que los investigadores no constataron el faltante de dinero ni de pertenencias. La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía de turno, mientras que la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal trabajan para esclarecer el caso.