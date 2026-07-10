El escritor bonaerense Rodrigo García presentará su primer libro, Cuentos Redonditos, una obra que toma como inspiración la discografía de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota para construir diez relatos de ficción atravesados por la poética y la mística de una de las bandas más influyentes del rock nacional.

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La presentación será el viernes 7 de agosto a las 19.00 en la sede del PJ Escobar, ubicada en Sarmiento e Italia, Belén de Escobar. La entrada será libre y gratuita.

Publicado por RCE Ediciones, el libro reúne cuentos independientes que parten de cada uno de los discos de Los Redondos e incorporan títulos y fragmentos de canciones dentro de las historias. Según explica García, no se trata de una biografía de la banda, sino de relatos que pueden disfrutarse más allá del vínculo con el universo ricotero.

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La obra recorre escenarios diversos, desde un barco pirata en el Caribe hasta conflictos históricos como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y los años de militancia política en Argentina. En todos los casos, la música funciona como punto de partida para explorar temas como el amor, la memoria, la identidad y la violencia.

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En el prólogo, el periodista y editor Martín Pozzo define al libro como “un acto de amor desmedido hacia Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota” y destaca que el rock puede transformarse en “lenguaje, memoria y materia prima para seguir inventando”.

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Con Cuentos Redonditos, Rodrigo García propone un cruce entre literatura y música para llevar el universo de Los Redondos a nuevos territorios narrativos.