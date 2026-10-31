Escrache a Luis Caputo en su country de Tigre: bengalas, petardos y una dura consigna contra el ministro
Un grupo de jóvenes se movilizó durante la madrugada hasta la entrada del Country Newman, en Benavídez, donde vive el ministro de Economía. Desplegaron una bandera, encendieron bengalas y repartieron volantes con críticas al funcionario por el endeudamiento y la situación económica.
Un grupo de jóvenes realizó una protesta frente al Country Newman, en Benavídez, partido de Tigre, donde se encuentra la residencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. La manifestación tuvo lugar durante la madrugada del viernes 30 de octubre e incluyó bengalas, petardos y pancartas con fuertes cuestionamientos al funcionario nacional.
Bajo la consigna “Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir”, los manifestantes se acercaron al ingreso del barrio privado y desplegaron una bandera con la frase “Caputo vendepatria, violencia es mentir”.
Además, repartieron volantes con la imagen del ministro y una leyenda que parodió el mensaje que los ladrones dejaron durante el histórico robo al Banco Río de Acassuso, en 2006.
“En barrio de ricachones donde duermen endeudadores, sin amenazas ni rencores, sólo banderas y aerosoles”, decía el texto distribuido durante la protesta, en alusión al endeudamiento y las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.
La manifestación apuntó contra Caputo por su gestión al frente del Palacio de Hacienda, cargo que ocupa desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió el actual Presidente.
Según expresaron, el reclamo se produjo en protesta por el rumbo económico nacional, marcado por el endeudamiento, la caída del consumo y las dificultades que atraviesan distintos sectores de la sociedad.
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