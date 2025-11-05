El escrutinio definitivo confirmó la victoria ajustada de la fuerza libertaria sobre Fuerza Patria. La diferencia se achicó respecto del recuento provisorio, pero no alcanzó para revertir el resultado.

El escrutinio definitivo realizado por la Justicia Electoral confirmó la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires por una diferencia mínima de 29.354 votos sobre Fuerza Patria, el espacio encabezado por Jorge Taiana.

El resultado ratifica la sorpresiva victoria libertaria del 26 de octubre, cuando el partido de Javier Milei logró imponerse en el principal distrito electoral del país, a pesar de haber sufrido una dura derrota en las elecciones provinciales y municipales apenas 50 días antes.

De acuerdo con los datos oficiales, LLA obtuvo 3.649.988 votos, mientras que Fuerza Patria alcanzó los 3.620.634. En total, se emitieron más de 9 millones de sufragios. La diferencia final fue menor a la del recuento provisorio, que había dado una ventaja de 46.600 votos para los libertarios.

El recuento estuvo a cargo del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.

Pese a la reducción en la diferencia, el resultado no modificó el reparto de bancas ni el orden de las fuerzas políticas en la provincia. “La variación fue mínima”, detalló el informe oficial de la Secretaría Electoral bonaerense.

El espacio de Santiago Cúneo, Partido Nuevo Buenos Aires, consiguió 117.149 votos, mientras que la alianza de Florencio Randazzo, Provincias Unidas, sumó 215.585. Más atrás se ubicaron el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad con 443.254 votos y Propuesta Federal para el Cambio con 246.246.

Resultados del escrutinio definitivo en PBA

